Golemi vrtlog pojavio se nad Suncem. Poznati hrvatski fizičar objasnio što je to

Solarni fizičar i voditelj Opservatorija na Hvaru Bojan Vršnak gostovao je u emisiji Tajne svemira u kojoj je govorio o Sunčevim pjegama, ali je i objasnio kako je točno došlo do golemog vrtloga koji je uočen iznad Sunca.

“Na Suncu je dosta velika pjega, ali postojale su i puno veće. To je veličina manja od 100 tisuća kilometara na Suncu, a one znaju biti dvostruko veće. No, ipak se radi o velikoj pjegi. To su mjesta koja vidimo na površini Sunca kao hladnija mjesta. Puno sam puta vidio pjege golim okom, one se znaju vidjeti na zalasku i izlasku sunca, a može se vidjeti i kroz dim ili začađeno staklo. Ta pjega izgleda kao neka prljavština na Suncu, ali ipak treba znati što gledamo”, rekao je solarni fizičar Bojan Vršnak.

Navodi da su Sunčeve pjege tisuću pa i više od tisuću stupnjeva hladnije od Sunca, no treba spomenuti da i pjega emitira temperaturu, ali nižu.

“Ona emitira manje svijetla pa ju vidimo kao sjenu. Sunčeve sjene stvara magnetno polje. Sunce ima veliko magnetno polje, kad je ono u najmirnijoj fazi onda su i magnetska polja relativno slaba. Drugi efekt je taj da Sunce ne rotira jednako, nije kruto tijelo. Ekvator se vrti brže nego polovi, a magnetsko polje onda bude povučenoo razlikom u brzini i polako se namotavaju silnice oko Sunca i pojačavaju se magnetna polja”, rekao je solarni fizičar.

Nadalje, navodi kako magnetno polje onda postane prejako te ne može doći na beskonačne vrijednosti pa počne izlaziti van na površinu i kad dođe do nje, otvaraju se silnice, a na samoj površini dolazi miješanje plina je zaustavljeno.

“Vrući plin koji dolazi iz unutrašnjosti ne može ući u magnetsko polje, i onda dolazi do gubitka energije i temperatura pada, a ta područja vidimo kao tamna. Što više pjega vidimo na Suncu, to je veća njegova aktivnost”.

Vrtlog iznad Sunca

Danas je časopis Science Alert objavio da se dio Sunca odvojio i formirao vrtlog. Je li u pozadini toga pojam tzv. sunčevih bljeskova, odnosno činjenica da se Sunce samo želi riješiti viška energije iz svoje unutrašnjosti?

“U principu je sve to povezano na neki način. Ovo je sad bilo povezano s tim tornadom, kako mi to zovemo, a bio je poseban jer se vidio iznad polova na Suncu, što je relativno rijetko. Ali on se nije dogodio na polu Sunca, nego iza. Kada je izašao izvan Sunčevog limba, kako kažemo, ruba, onda se vidio, bila je ogromna erupcija. To je tip erupcije koji dolazi iz polarne krune”, odgovorio nam je Vršnak pa nastavio:

“Ovo sa pjegama se zove kraljevska zona, gdje su pjege. One s vremenom putuju s većih širina prema ekvatoru i kada dođu na ekvator, ciklus je gotov. Iznad toga su polarna područja koja imaju drugačije karakteristike. To što ih razdvaja zove se polarna kruna i tu su uvijek tzv. filamenti, što će reći hladna plazma u magnetskom polju koja levitira i ide skroz okolo Sunca. Kako su to veliki filamenti, onda kada eruptiraju, to bude dramatično.”

