Izvor: Goran Kovacic/PIXSELL

Inflacija muči i bogate, ali ne u smislu da ih brine cijena jogurta nego činjenica da njihov novac koji leži u banci iz dana u dan vrijedi manje. Stoga se odlučuju investirati. U Hrvatskoj je najpopularnije investiranje u nekretnine, no što kada bismo vam rekli da možete ulagati u automobile?

Opće je poznato da automobili, ovisno o modelu, znatno gube na vrijednosti. Neki uvriježeni stav je da novi automobil prilikom izlaska iz prodajnog salona odmah gubi i do 30 posto svoje vrijednosti. I to je uglavnom slučaj, no ima i izuzetaka.

Ne, ne mislimo tu na rijetke automobile proizvedene u malim ograničenim serijama, poput Ferrarija ili Porschea, a čiji se primjerci prodaju za milijune eura na zatvorenim aukcijama. Primjera radi, jedan od takvih je i Ferrari 250 Gran Turismo Omologato (GTO) iz 1963. godine koji je prodan za rekordnih 70 milijuna eura. Riječ o umjetničkom djelu kojeg vam sigurno ne bi bilo svejedno provozati kroz zakrčene gradske ulice.

No ovdje se nećemo držati takvih automobila. Nas zanimaju auti koji su se mogli nabaviti na našim prostorima, koji su bili čest prizor na našim ulicama i koje su vozili naši djedovi, očevi, majke i bake. Zanimaju nas auti koje ste i vi sami imali prilike voziti, ili se barem u njima vozili. Riječ je o autima koji u mnogima bude nostalgiju, a koji sada vrijede više negoli su ikad prije.

No važno je naglasiti da nije dovoljno samo pronaći automobil u djedovoj garaži i pomisliti da ste sretni dobitnik. Jedan od uvjeta da automobil vrijedi više jest taj da je on dobrano očuvan, a poželjno je i da, ukoliko su mijenjani neki rezervni dijelovi, da je riječ o originalnim dijelovima.

Naravno, kao i kod svakog rabljenog automobila, bilo bi poželjno da ima što manje kilometara i da nije promijenio po nekoliko vlasnika. Pa krenimo redom.

Citroën 2CV

Punog imena Citroën 2CV, a u narodu poznatiji kao Spaček, ovaj je automobil predstavljen davne 1948. godine u Parizu, a proizvodio se sve do 1990. Spaček je bio česta pojava na našim cestama, ali je s vremenom iščeznuo.

Citroën je poznat kao marka koja proizvodi izuzetno udobne automobile, ali je malo poznato da je gotovo sve počelo s ovim modelom koji je odmah zamišljen kao automobil za široke mase. Cilj proizvođača je stoga bio da naprave auto koji će moći prevesti punu košaru jaja preko polja i makadama, a bez da se ijedno jaje razbije. Tako je nastao Spaček, koji je zbog svoje praktičnosti bio i gradski šminker i radni stroj za farmere.

Spaček je bio iznimno popularan na ovim prostorima jer se od 1959. proizvodio u Tomosovoj tvornici u slovenskom Kopru. Proizvodnja je trajala od 1959. do 1985. godine, a jedan od razloga otvaranja tvornice je i taj što je jugoslavensko automobilsko tržište bilo zatvoreno, pa je to bio način da Citroën pristupi tržištu.

Njegova laka karoserija, i jednostavan pogon činili su ga nepoderivim, no danas je jako teško naći dobro očuvane primjerke. Neki se mogu naći već za 3.000 eura, dok se za dobro očuvani primjerak može dobiti i više od 20.000.

Citroën CX

Još jedan model ovog francuskog proizvođača kao da je prošao ispod radara, a riječ je o vrlo zanimljivom modelu. Citroën CX, za razliku od Spačeka, nije bio narodni automobil. Riječ je limuzini koja je bila rezervirana za bogatije.

Proizvodio se od 197. do 1991., a revoluciju je donio njegov zračni ovjes koji je bio prilagodljiv, odnosno automobil se mogao dizati i spuštati. Isti je ovjes bio zaslužan i za vrhunsku udobnost. Osim ovjesa, osvajao je i do tada neviđenim dizajnom koji ga i danas čini iznimno privlačnim. Na oglasnicima se može naći za već od 3.000 eura, a ne sumnjamo da će uz malo pažnje da cifra i dalje rasti.

Citroën DS i SM

Iako ovi modeli nisu bili česta pojava na našim cestama morali smo ih istaknuti. DS, koji je kod nas poznatiji kao Žaba, se proizvodio od 1995. do 1975. Radi se o vrhunskoj limuzini koja je šokirala dizajnom koji do tada nije viđen kod automobila. Bio je i prvi automobil koji je serijski dolazio s hidrauličnim ovjesom i disk kočnicama.

Kad je u pitanju SM, riječ je o luksuznom i brzom coupeu koji se proizvodio od 1970. do 1975. godine. Pokretali su ga snažni Maseratijevi V6 motori od 2.7 i 3.0 litara koji su davali od 174 do 250 KS, što je za ondašnje pojmove bilo respektabilno. Osim po snazi, SM se isticao i po dizajnu, ali i po tehnološkim inovacijama koje će kasnijih godina postati standard u automobilskoj industriji, poput svjetala koja su pratila zavoje. Nažalost, kao iznimno rijetki primjerci, ove je automobile teško pronaći u oglasnicima, tako da ne ako naletite na koji, ne dvojite.

Renault 4

Predstavljen 1961. godine, popularni Renault 4, ili „mali div” kako su ga zvali stariji, bio je pravi narodni automobil. Zbog svoje specifične karoserije i velike nosivosti bio je prava „Katica za sve”. U njemu se prevozila obitelj na putu za more, ali je poslužio i za prijevoz materijala na vikendicu.

Proizvodio se u slovenskom Novom Mestu pa je tako bio česta pojava i na našim ulicama. Oni koji su ga vozili dobro se sjećaju njegove specifične ručice mjenjača, prozora, vrata, ali prostranosti. Renault 4 je bio francuski odgovor na njemačku Bubu i britanski Mini, a i do danas je postao najprodavaniji francuski automobil. Postoje najave da bi Renault mogao ponovo oživjeti model 4, ali u električnoj verziji. Na oglasnicima ih se može naći i za manje od 2.000 eura, pitanje u kakvom su stanju jer na cijeni su samo očuvani primjerci.

Renault 5

Ništa manje legendaran nije Renault 5. Imenom veći, ali izgledom manji od „četvorke”, Renault 5 bio je mđu prvim gradskim automobilima srednje veličine kakvih danas gledamo na ulicama. Proizvodio se od 1972. do 1985., a čak se i prodavao u SAD-u pod imenom Le Car.

Također se proizvodio u Novom mestu pa smo ga često viđali na cestama, a kasnije ga je naslijedio Clio. Danas postoje nacrti nove „petice”, ali na struju. Na cijeni su dobro očuvani modeli prve generacije, a u oglasnicima se mogu naći za nešto iznad 3.500 eura.

Fiat 500

Odmaknimo se malo od Francuza jer su i susjedi imali itekako ikonske automobile. Najpoznatiji je svakako Fiat 500, i to onaj pravi talijanski koji je predstavljen 1957. Da ne bi bilo zabune, ne mislimo pritom na Fiću, odnosno Zastavu 750 koja je nastala od modela Fiat 600.

Dva cilindra, motor straga, četiri sjedala te idealne dimenzije za šunjanje kroz uske gradske ulice činili su ga pravim hitom. A hit mu je bila i cijena pa se stoga s pravom može reći da je mobilizirao Italiju, ali i ostatak Europe. Godine 2007. dobio je svog retro nasljednika koji se pokazao vrlo uspješnim. Na oglasnicima ih je jako teško pronaći, a očuvani primjerci su i rjeđi.

Lancia Fulvia Coupé

Kad smo kod Talijana ne smijemo zaboraviti na marku na koju su svi polako zaboravili, a to je Lancia. Nekada poznata po sportskim modelima, a posljednjih godina, u američkom vlasništvu, tek po modelima bez pretjeranog karaktera. No zbog toga su stari modeli još vrijedniji kolekcionarima.

I ne mislimo tu na poznate reli legende poput modela 037, Stratosa ili Delte HF Integrale. Ti modeli su rijetko vozili našim cestama. No jedan je model poznat starijim generacijama, a riječ je Fulviji Coupé koja se proizvodila od 1965. O njezinom dizajnu ne treba trošiti previše riječi, dovoljno je samo reći da je tu prste imao Zagato. Prve modele pokretao je 1.3 motor od 100 KS, što je za ondašnje prilike bilo rezervirano za „sportaše”. U oglasnicima ih nećete često naći, ali zna se pojaviti tu i tamo.

BMW serije 3 E30

Za BMW serije 3 su čuli gotovo svi jer se proizvodi i dan danas, a jedan od tih modela postao je prava ikona. I ne, nije riječ o prvoj verziji serije 3, nego o drugoj, pod nazivom E30. Čak i ako ne znate sve te oznake BMW modela na pamet poput pravih ljubitelja ove marke, sigurno ste čuli za „kockicu”. E „kockica” je upravo taj model 3 E30.

Riječ je o modelu koji je bio vrlo uspješan i u automobilskim utrkama, a i dan danas je ostao sinonim za pravi vozački auto. I zato je toliko cijenjen među entuzijastima. Možda niste znali, ali i Mate Rimac je prije Nevere i Concepta One prve baterije stavio upravo u „kockicu”. Po oglasnicima ih ima mnogo, ali je vrlo upitno u kakvom su stanju. Ako uspijete naći neki očuvani primjerak svakako ga se isplati garažirati, a ako pak naletite na model M3 onda ste dobili na lutriji.

Volkswagen Golf I

O Volkswagen Golfu se ne treba previše trošiti riječi. Automobil koji je postao sinonim za cijelu jednu klasu. Predstavljen 1974. godine do sada je doživio osam generacija, a prva je postala pravi oldtimer.

Volkswagen je, poput Renaulta, želio doći na jugoslavensko tržište pa je otvorio tvornicu TAS u Vogošći pokraj Sarajeva gdje se proizvodio Golf I, a kasnije i Golf II. Golf je pred sobom imao težak zadatak je trebao zamijeniti legendarnu VW Bubu, no u tome je uspio.

Ako želite pronaći kolekcionarski primjerak onda ćete se morati malo potruditi jer Golfa su svi vozili, pa se i danas može naći dosta primjeraka po oglasnicima, ali je malo onih koji su u izuzetnom stanju. Poželjno je da imaju malo kilometara pa izbjegavajte dizelske verzije, a ukoliko naletite na neki primjerak posebne edicije, poput GTI-ja ili kabrioleta, nemojte oklijevati iako takvi se već prodaju za 10.000 eura pa naviše.

Volkswagen Buba

Ne možemo spomenuti Golfa, a ne i njegovog prethodnika pomalo kontroverzne povijesti. Riječ je naravno o VW Bubi, modelu koji se proizvodio dugih 65 godina, od 1938. do 2003. Riječ o projektu „narodnog auta” koji je imao zadatak mobilizirati tadašnju njemačku, a za sam dizajn zaslužan je Ferdinand Porsche, isti onaj kojeg su kasnije proslavile sportske jurilice.

Motor je bio straga, a prve verzije imale su 25 KS, dok su kasniji modeli imali „čak” 50 KS. Početkom 2000-ih stigao je i moderni nasljednik, ali nije ni blizu doživio popularnost originala te se više ne proizvodi. Bubu nećete tako lako naći po oglasnicima kao Golfa, ali ih ima jer ipak je prodano preko 21 milijun primjeraka. Što je model stariji i očuvaniji to je i cijena viša, a postoji kabriolet verzija koja je također na cijeni. Manje očuvani modeli prodaju se za već od 2.000 eura, dok oni očuvaniji idu dobrano iznad 10.000.

I još jedna zanimljivost, VW je ušao u partnerstvo s tvrtkom eClassics kako bi omogućio vlasnicima Bube da pretvore svoj automobil u električni. Baterija će imati ukupni kapacitet od 36,8 kWh, što bi trebalo omogućiti domet od oko 200 kilometara, a maksimalna brzina bilo bi od 150 kilometara na sat. Drugim riječima, VW želi da legendarna Buba živi i u novim električnim vremenima.

Ford Fiesta I

Ford Fiesta je maleni gradski automobil koji se prodavao diljem svijeta. Predstavljen je 1976. godine, a nakon 20 milijuna prodanih primjeraka Ford je ove godine najavio kraj proizvodnje i ukidanje modela. Time prva generacija postaje još vrjednija, no mali je problem što ju je malo teže naći po oglasnicima.

Lada Niva

O Nivi ne treba trošiti previše riječi. Radi se o neuništivom terencu ruske proizvodnje koji nije mijenjao izgled tijekom cijelog svog životnog vijeka. Proizvodi se od 1977. i još nije stao, kao što ne staje ni pred kakvim terenom, a legenda kaže da se može popeti i na drvo.

Pogon je na sve kotače, a pokreće ih 76 KS. U oglasnicima ih ima puno, cijena se kreće od 2.000 do 20.000 eura, ovisno u kakvom je stanju, a i godini jer ima i novih novcatih primjeraka.

Land Rover Defender

Defender je bio suparnik Lade Nive s „one strane željezne zavjese”. Riječ je o terencu koji je predstavljen sredinom 1980-ih, a i danas ih se može naći u urednom stanju, iako je bio zadužen za prljave poslove.

Nakon što je desetljećima njegov dizajn prkosio godinama, prošle je godine stigao i njegov nasljednik te je stari model dobio na cijeni. U oglasniku ih možete naći, no problem je cijena jer ćete teško naći onaj jeftiniji od 20.000 eura.

Opel Rekord

Rekord je bio velika obiteljska limuzina koja se prodavala od 1953. do 1986., a prodana je u više od 10 milijuna primjeraka. Na našim je cestama najpopularnija bila zadnja, peta generacija pod slovom E, no ona još nije na cijeni.

Zato trebate prokopati za nešto starijim modelima koji se daju naći već za 3.000 eura, a posebno vrijednost imaju coupe verzije.

Peugeot 504

Francuski pandan Rekordu bio je Peugeot 504, neuništiva limuzina koja se prodavala i kao karavan, pick-up, coupe, ali i kabriolet. Posljednje dvije varijante dizajnerski potpisuje Pininfarina. Prodavao se od 1968. do 1983. diljem svijeta, a zbog svoje izdržljivosti bio je omiljen u afričkim zemljama. Čak je i nosio nadimak „afrički radni konj”, ali i natjecao se u reliju.

U oglasnicima se očuvaniji primjerci prodaju za više od 10.000 eura, a kabriolet i coupe verzije za još i više, no njih je i puno teže naći.

Trabant

Trabant je njemački automobil koji nije bio baš popularan na našim cestama, a jedan od razloga je i taj što je dolazio iz DDR-a. Riječ o proizvođaču malih automobila koji su se prodavali od 1957. pa do 1991. Nosio je nadimak “svjećica s krovom”, a proizvedeno je nešto više od 3 milijuna primjerka dok nije ugašen zajedno s državom. Karoserija je bila napravljena od plastike, odnosno duroplasta.

Bilo koju verziju nađete, Trabant 500, 600 ili 601, svaki je već kolekcionarski primjerak. Iako je u Jugoslaviji bio jeftiniji čak i od Fiće, nije bio osobito tražen model. Zato ih je i danas teže naći u oglasnicima, a i oni koji se tamo nalaze već su restaurirani pa drže cijenu i do 10.000 eura.

Kako bilo, svi znamo da nije jednostavno kupiti rabljeni automobil, a pogotovo nije jednostavno kupiti rabljeni automobil star 20, 30 ili 40 godina, pogotovo ako mislite na njemu još i zaraditi. O tomu hoćete li i koliko moći na kraju profitirati ovisi o više faktora. Ako pak nađete neki očuvani primjerak budite sigurni da on stvarno i je pažen i mažen, a ako se pak odlučite kupiti neki izraubani pa krenuti pute restauracije držite se originalnih dijelova jer to je ono što cijene pravi kolekcionari.

