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Šušnjar razgovarao s kineskim gigantima: Hrvatska želi ulaganja i nove tehnologije
Privlačenje ulaganja u domaće proizvodne kapacitete, snažniji nastup hrvatskih tvrtki u Kini i razvoj energetske suradnje s naglaskom na nuklearnu energiju, bili su u središtu službenog posjeta ministra gospodarstva Ante Šušnjara Narodnoj Republici Kini, izvijestili su u utorak iz Ministarstva gospodarstva.
Tijekom posjeta, kako su naveli, ministar je održao sastanke s predstavnicima kineskih institucija i kompanija te sudjelovao na 7. Forumu suradnje malih i srednjih poduzeća Kine i zemalja srednje i istočne Europe u Cangzhouu.
"Ovaj posjet iskoristili smo da hrvatske proizvodne i izvozne potencijale predstavimo ljudima koji odlučuju o ulaganjima i dobavnim lancima. Razgovarali smo o tome gdje hrvatske tvrtke mogu ponuditi svoju opremu i znanje te kakvu proizvodnju možemo privući u Hrvatsku", navodi se u priopćenju ministarstva Šušnjarova izjava
Šušnjar je u razgovorima naglasio interes Hrvatske za ulaganja koja uz kapital donose nove tehnologije, razvijaju domaću proizvodnju i uključuju hrvatske dobavljače, što je pristup povezan s pripremom Nacionalnog plana za razvoj industrije RH za razdoblje 2027. - 2034..
S vršiteljem dužnosti kineskog ministra industrije i informacijske tehnologije Xiongom Jijunom, navodi se, ministar je razgovarao o povezivanju hrvatskih tvrtki s kineskim poslovnim partnerima i ulagačima te mogućnostima snažnijeg plasmana hrvatskih proizvoda na kinesko tržište.
Mogućnosti gospodarske suradnje, osobito u naprednoj proizvodnji i inovativnim tehnologijama, uz poštovanje europskog okvira i pravila tržišnog natjecanja, bile su tema Šušnjarovog sastanka sa zamjenikom ministra trgovine NR Kine Ling Jijem.
U priopćenju je istaknuto da se ministar sastao i s s predsjednikom SPIC-a Liu Mingshengom i predsjednikom SNPTC-a Ma Yuanhuom te s predsjednikom China National Nuclear Corporationa (CNNC) Taom Zhangom, s kojima je razgovarao o iskustvima u razvoju nuklearnih projekata, prijenosu znanja i obrazovanju stručnjaka.
Međunarodni razgovori, navodi se u priopćenju, dio su strukturiranog informativnog postupka kojim se prikupljaju usporedive informacije o dostupnim tehnologijama te njihovim tehničkim, sigurnosnim i gospodarskim aspektima prije donošenja odluka o budućim projektima.
"Za pripremu nuklearnog programa važno nam je izravno upoznati iskustva drugih država i uvjete pod kojima hrvatska industrija može sudjelovati u budućim projektima. Vrijednost ovih razgovora mjerit ćemo novim izvoznim poslovima, proizvodnim ulaganjima i uključivanjem hrvatskih dobavljača u međunarodne projekte“, istaknuo je Šušnjar koji je u Kini boravio od 20. do 26. listopada.
O širem energetskom razvoju Šušnjar je razgovarao s Wangom Jianboom, zamjenikom čelnika Nacionalne uprave za energetiku NR Kine (NEA)..
Izvozne prilike bile su tema razgovora s direktorom predstavništva Hrvatske gospodarske komore (HGK) u Šangaju Caijem Yuom, u sklopu priprema za dolazak hrvatskog gospodarskog izaslanstva na Kineski međunarodni sajam uvoza (CIIE) od 2. do 7. studenoga, za koji je prijavljeno je 37 hrvatskih tvrtki iz prehrambene industrije, energetike te transporta i logistike.
Na 7. Forumu suradnje malih i srednjih poduzeća Kine i zemalja srednje i istočne Europe, na kojem Hrvatska vodi Koordinacijski mehanizam za mala i srednja poduzeća, ministar je istaknuo važnost izravnih poslovnih kontakata, inovacija i pristupa međunarodnim tržištima
U Cangzhouu ministar se sastao i sa Zihaom Dongom, vlasnikom i predsjednikom uprave Eureka grupe, s kojim je razgovarao o mogućnostima ulaganja u Hrvatskoj, razvoju logističkih kapaciteta i povezivanju hrvatskih tvrtki s međunarodnim poslovnim partnerima.
U sjedištu BYD-a u Shenzhenu Šušnjar se sastao s Jenny Ji, zamjenicom generalnog direktora za Europu, Ameriku, Bliski istok i Afriku, te Jeremyjem Wangom, regionalnim direktorom za tržišta jugoistočne Europe, s kojima je razgovarao o mogućnosti uključivanja domaćih tvrtki u dobavne lance BYD-ovih europskih proizvodnih pogona.
S Tommyjem Zhouom, potpredsjednikom Huaweija, i Chrisom Luom, glavnim izvršnim direktorom Huaweija za regiju koja obuhvaća Hrvatsku, razmijenio je informacije o digitalizaciji industrije i automatizaciji proizvodnje.
Nastavak gospodarskog povezivanja Hrvatske i Kine slijedi početkom studenoga, kada hrvatsko gospodarsko izaslanstvo odlazi u Šangaj na sajam CIIE, gdje će tvrtke predstaviti svoju ponudu i uspostaviti nove poslovne kontakte, naveli su iz Ministarstva.
Nakon Kine ministar nastavlja posjet Republici Koreji, gdje će u Incheonu sudjelovati na 6. međunarodnoj ministarskoj konferenciji o nuklearnoj energiji Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA). Predviđeni su i bilateralni sastanci s predstavnicima korejskih institucija i kompanija o nuklearnoj energetici, LNG-u, industrijskoj suradnji i trgovini.
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