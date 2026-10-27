U priopćenju je istaknuto da se ministar sastao i s s predsjednikom SPIC-a Liu Mingshengom i predsjednikom SNPTC-a Ma Yuanhuom te s predsjednikom China National Nuclear Corporationa (CNNC) Taom Zhangom, s kojima je razgovarao o iskustvima u razvoju nuklearnih projekata, prijenosu znanja i obrazovanju stručnjaka.