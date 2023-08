Navali talijanskih turista na balkansku državu pridružila se i premijerka

Podijeli :

Albanija ove godine proživljava svoju turističku renesansu, a najviše stranih gostiju došlo je iz prekojadranskog susjeda, Italije. Naime, Talijani su suočeni s velikim porastom cijena u domaćim ljetovalištima, a o popularnosti albanske obale dovoljno govori i vijest da ju je posjetila i premijerka Giorgia Meloni.

Kako navodi Financial Times, Meloni je na iznenađenje mnogih došla u Albaniju prije nekoliko dana, pristigavši iz Puglije gdje je bila na odmoru s obitelji trajektom u Vloru. Prema tvrdnjama upućenih izvora, u Vlori ju je dočekao albanski premijer Edi Rama, a čelnica talijanske vlade, njezin partner i šestogodišnja kći na albanskoj su obali proveli ponedjeljak i utorak.

‘Mala Italija’

Kako prenose tamošnji mediji, Edi Rama je kazao kako je ove godine Albaniju posjetilo “pola milijuna Talijana”. Talijanski mediji barataju ipak nešto skromnijom brojkom, oko 300.000. No, radi se o porastu broja talijanskih turista za 57 posto u odnosu na 2022. godinu. Među posjetiteljima je i 28-godišnji Nicolas Ferrero iz Riminija na sjeveru Italije koji je za odmor odabrao poznato albansko ljetovalište Sarandë, na jugu zemlje blizu grčke granice. Kada je došao na gradsku plažu, ona je bila prepuna talijanskih turista. “To je poput male Italije”, kaže Ferrero, prenosi Poslovni.hr.

Financijski gledano, ljetovanje u Albaniji za Talijane ima smisla. Povratna karta za trajekt od Barija do Drača stoji oko 100 eura dok karta za brodsku liniju od Rima ili Genove do Sardinije može stajati i dvostruko više. Ferrero je iznajmio četverokrevetni apartman na tjedan dana za ukupno 360 eura. Iako je apartman, kaže talijanski turist, namješten “bazično, ali ugodno”, cijena koju će platiti za tjedan dana tek je djelić one koju bi trebao dati za smještaj u talijanskim ljetovalištima.

Najjeftiniji u Europi

Obalu te balkanske države talijanski mediji opisuju u hvalospjevima, pišući o plažama s bijelim pijeskom kao i “Karibima Europe”. Koliko je gostima iz zapadnih država povoljno odmor provesti u albanskim ljetovalištima govori podatak njemačkog statističkog zavoda da su cijene u albanskim restoranima i hotelima u prosjeku 56 posto niže od onih u Njemačkoj. Time je Albanija najjeftinija turistička destinacija u Europi.

S druge strane, talijanska obala sve je manje privlačna. Tako je poznata indijska turistička influencerica Aakanksha Monga nedavno objavila da bi turisti ovoga ljeta trebali zaobići Italiju, što zbog toplinskih valova i gužve, ali i cijena koje su “više nego u Norveškoj”.

