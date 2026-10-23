Neslužbeno
Ovo bi mogle biti nove cijene goriva: Jedna vrsta će pojeftiniti?
Od utorka bi vozače na benzinskim postajama mogle dočekati nove cijene goriva.
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RTL Danas neslužbeno doznaje kakve bi vas cijene goriva mogle dočekati u utorak na benzinskim pumpama, javlja Dajana Šošić.
Ako Vlada dodatno ne intervenira, nove cijene će biti:
- Eurosuper 95: 1,65 eura po litri (pojeftinjenje od osam centi)
- Eurodizel: 1,87 eura po litri (nema promjene)
- Plavi dizel: 1,43 eura po litri (nema promjene)
Riječ o cijenama koje su trenutačne te sve ovisi i o tome hoće li i za koliko Vlada intervenirati.
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