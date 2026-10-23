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Neslužbeno

Ovo bi mogle biti nove cijene goriva: Jedna vrsta će pojeftiniti?

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N1 Info
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23. lis. 2026. 13:50
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17.08.2026., Zagreb - Uredbom Vlade donesenoj na danasnjoj telefonskoj sjednici benzin poskupljuje 7, a dizel 9 centi po litri. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Od utorka bi vozače na benzinskim postajama mogle dočekati nove cijene goriva.

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RTL Danas neslužbeno doznaje kakve bi vas cijene goriva mogle dočekati u utorak na benzinskim pumpama, javlja Dajana Šošić.

Ako Vlada dodatno ne intervenira, nove cijene će biti:

  • Eurosuper 95: 1,65 eura po litri (pojeftinjenje od osam centi)
  • Eurodizel: 1,87 eura po litri (nema promjene)
  • Plavi dizel: 1,43 eura po litri (nema promjene)

Riječ o cijenama koje su trenutačne te sve ovisi i o tome hoće li i za koliko Vlada intervenirati.

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Teme
benzin cijene goriva cijene goriva u hrvatskoj dizel

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