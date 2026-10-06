Podstanari podijelili mučna iskustva: "U stan je ulazila dok smo bile na poslu"

Njegova je objava ubrzo prikupila mnoštvo komentara u kojima su građani iznosili vlastite, nimalo ugodne priče o nekretninama. Jedna je osoba opisala situaciju u kojoj je najmodavac iznenada odlučio podići cijenu najma s četiristo na šesto pedeset eura. Iako su se uspjeli dogovoriti za kompromisnih petsto eura, vlasnik ih je ubrzo nazvao i obavijestio da se moraju hitno iseliti jer je navodno pronašao nekoga tko je spreman platiti sedamsto eura. Bilo je i onih koji su ušli u naizgled uređen stan, da bi tek kasnije otkrili kako ne radi apsolutno ništa, od hladnjaka do klima uređaja, a prijeko potrebni popravci su se čekali tjednima, prenosi Večernji list.