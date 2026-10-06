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Podstanari podijelili mučna iskustva: "U stan je ulazila dok smo bile na poslu"
U godini kada su cijene najma u Hrvatskoj skočile za 22,1 posto, pronalazak krova nad glavom postao je pravi izazov za brojne građane. Prema dostupnim podacima, ovakav drastičan rast cijena svrstao nas je u sam vrh Europske unije po pitanju stanovanja.
Vlada stoga uvelike priprema novi zakon o najmu stanova koji bi trebao bolje zaštititi obje strane. Cilj je uvesti reda u sve veći kaos na tržištu, obvezati vlasnike na ovjeru ugovora kod javnog bilježnika i strogo ograničiti proizvoljna poskupljenja na koja se ljudi neprestano žale.
Život podstanara često nalikuje na pravu borbu
No, dok se birokracija polako budi, stvarni život podstanara često nalikuje na pravu borbu za preživljavanje u nepoznatom. Nedavna rasprava na jednoj internetskoj platformi ponovno je otvorila bolnu temu odnosa najmodavaca i najmoprimaca. Jedan je korisnik podijelio svoje frustracije, ističući kako je pronalazak dobrog stana lutrija, a najteže mu padaju oni vlasnici koji se ponašaju kao da im je krivo što podstanari uopće dišu u njihovom prostoru.
Njegova je objava ubrzo prikupila mnoštvo komentara u kojima su građani iznosili vlastite, nimalo ugodne priče o nekretninama. Jedna je osoba opisala situaciju u kojoj je najmodavac iznenada odlučio podići cijenu najma s četiristo na šesto pedeset eura. Iako su se uspjeli dogovoriti za kompromisnih petsto eura, vlasnik ih je ubrzo nazvao i obavijestio da se moraju hitno iseliti jer je navodno pronašao nekoga tko je spreman platiti sedamsto eura. Bilo je i onih koji su ušli u naizgled uređen stan, da bi tek kasnije otkrili kako ne radi apsolutno ništa, od hladnjaka do klima uređaja, a prijeko potrebni popravci su se čekali tjednima, prenosi Večernji list.
Zabrinjavajuća iskustva
Posebno su zabrinjavajuća iskustva koja ozbiljno narušavaju pravo na osobnu privatnost i osnovnu sigurnost. Dvije su cimerice tako opisale staricu od koje su unajmile stan, a koja je imala ružnu naviku ulaziti u prostor bez najave dok su one bile na poslu. Da stvar bude gora, vlasnica je sama priznala da je prekapala po njihovim osobnim stvarima, navodno samo provjeravajući stan. Još je gori slučaj djevojke kojoj je stanodavac nepozvan ušao u kupaonicu dok se kupala i, umjesto da se ispriča i odmah izađe, počeo nekontrolirano vikati na nju. Nakon takvog šoka, jedino logično rješenje bio je brzi pronalazak novog smještaja.
Uz probleme s privatnošću, brojni su se susreli sa stravičnim higijenskim uvjetima koje su vlasnici vješto zatajili prije samog potpisivanja ugovora. Jedna je podstanarka unajmila stan u kojem su se usred bijela dana slobodno šetali žohari. Skrivali su se ispod štednjaka, u kauču i ispod kreveta. Vlasnica je ne samo prešutjela problem dok ugovor nije bio potpisan, nego je kasnije odbijala vratiti polog, prijeteći tužbom i tražeći da joj podstanari plate avionsku kartu za dolazak iz Srbije. Slično je prošao i par koji je unajmio stan u jednoj kući, ne znajući da je prostor pravo leglo smrdljivih martina.
Financijske prijevare i krajnje nejasni obračuni režija također su vrlo čest motiv u ovim neugodnim podstanarskim pričama. Jedna je djevojka plaćala visoku najamninu uz režije strogo po potrošnji. Sve je bilo u redu dok se u stan ispod nje nije uselila rodbina najmodavca, nakon čega su njezini troškovi naglo utrostručeni. Kada je s pravom zatražila uplatnice na uvid i pozvala nadležnu službu da provjeri brojila, otkrila je da njezin stan uopće nema zasebno brojilo kod opskrbljivača električnom energijom. Vlasnik ju je potom verbalno napao i prisilio na iseljenje, a nakon izlaska izmislio je niz oštećenja na imovini.
Ovakve dramatične situacije zorno pokazuju zašto se sve glasnije najavljuje stroža zakonska regulacija na tržištu najma nekretnina. Bilo da se radi o potpunom ignoriranju ozbiljnih kvarova na instalacijama, odbijanju redovitog servisiranja plinskih bojlera što može dovesti do nezamislive tragedije, ili o vlasnicima koji zahtijevaju novčanu naknadu za svaki najsitniji trag uobičajenog korištenja stana, jasno je da trenutačni sustav ostavlja previše prostora za samovolju.
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