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podaci Eurostata

Cijene nekretnina i najma rastu diljem Europe, ali Hrvatska ruši sve rekorde! Stručnjak otkrio zašto

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09. srp. 2026. 22:52
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15.03.2026., Kamen - Vidosi - Pogled na Strozanac. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL/Euronews

Cijene kuća i stanova te najamnine porasle su u gotovo svim državama Europske unije početkom 2026. U pojedinim europskim zemljama rast cijena nekretnina nadmašio je ukupnu inflaciju za oko deset postotnih bodova.

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Cijene nekretnina i najamnine nastavile su rasti diljem EU-a početkom 2026. To dolazi u trenutku kada su kućanstva tijekom 2025. na stanovanje trošila gotovo petinu (18,9 posto) raspoloživog dohotka. U nekim zemljama taj je udio premašio 30 posto, piše Euronews.

U prvom tromjesečju 2026. cijene nekretnina u EU-u porasle su za 5,1 posto, dok su najamnine porasle za 3 posto u odnosu na isto razdoblje godinu ranije. Oba rasta bila su veća od stope inflacije u EU-u, koja je iznosila 2,3 posto, iako se dinamika rasta znatno razlikovala među europskim državama, pokazuju podaci Eurostata.

Koje su zemlje zabilježile najveći godišnji rast cijena nekretnina i najamnina u tom razdoblju?

Među 28 europskih zemalja za koje su dostupni podaci – državama članicama EU-a osim Grčke, uz Norvešku i Island – cijene nekretnina porasle su u svima osim u Finskoj, gdje su između prvog tromjesečja 2025. i prvog tromjesečja 2026. pale za 2 posto.

Portugal je zabilježio najveći rast od 17,8 posto, a slijede Bugarska (14,8 posto), Slovačka (14,4 posto) i Hrvatska (14,3 posto).

Nekretnine
Pixabay/Ilustracija

Španjolska predvodi među velikim gospodarstvima EU-a, Francuska gotovo bez promjene

Među najvećim gospodarstvima Europske unije najveći rast zabilježila je Španjolska, s 12,8 posto, što ju je svrstalo na peto mjesto ukupnog poretka. U Francuskoj su cijene nekretnina porasle tek 0,1 posto, što je najmanji rast među svim promatranim državama, izuzev Finske, gdje su cijene pale.

U Italiji su cijene porasle za 5,2 posto, malo iznad prosjeka EU-a, dok je Njemačka zabilježila skroman rast od 1,4 posto, tek neznatno veći nego Francuska.

Dvoznamenkasti rast cijena nekretnina zabilježen je i u Litvi (11,9 posto), Mađarskoj (11,2 posto), Latviji (10,9 posto) i Češkoj (10,1 posto).

Cijene nekretnina u EU-u
Euronews

Snažan rast ostvaren je i u Sloveniji (9,3 posto), Danskoj (8,3 posto) te Rumunjskoj (7,8 posto).

Cijene nekretnina rasle su iznad prosjeka EU-a i u Irskoj (6,8 posto), Poljskoj (6 posto) te Nizozemskoj (5,2 posto).

Među nordijskim zemljama jedino je Danska premašila prosjek EU-a za više od tri postotna boda. U Norveškoj je rast iznosio 4,6 posto, na Islandu 2,8 posto, a u Švedskoj 2,6 posto.

U nekim zemljama cijene nekretnina rasle znatno brže od inflacije

U istom razdoblju najveću inflaciju zabilježila je Rumunjska (8,6 posto), slijede Island (4,7 posto) i Hrvatska (4,1 posto). U Rumunjskoj i na Islandu rast cijena nekretnina bio je manji od inflacije, što ih čini iznimkama.

S druge strane, u pet zemalja s najvećim rastom cijena nekretnina – Portugalu, Bugarskoj, Slovačkoj, Hrvatskoj i Španjolskoj – cijene su rasle za oko deset postotnih bodova brže od inflacije.

Hrvatska predvodi Europu s gotovo 40 posto većim najamninama

Najamnine su u EU-u između prvog tromjesečja 2025. i prvog tromjesečja 2026. porasle za 3 posto, što je znatno manje od rasta cijena nekretnina od 5,1 posto. Najamnine su porasle u svih 30 promatranih zemalja, uključujući članice EU-a, Norvešku, Island i Švicarsku, premda je rast u Finskoj i Sloveniji iznosio tek 0,1 posto.

Hrvatska se pritom izdvojila kao najveća iznimka, s rastom najamnina od čak 39,1 posto u promatranom razdoblju. Mikk Kalmet, stručnjak za nekretnine iz tvrtke Global Property, ističe da najamnine u Hrvatskoj snažno rastu ponajprije zato što je zemlja vrlo atraktivna destinacija za kratkoročni i dugoročni najam, osobito u usporedbi s razvijenijim tržištima poput Španjolske i juga Francuske.

Bugarska (10,5 posto) bila je jedina druga država s dvoznamenkastim rastom najamnina, a slijede Island (8,4 posto), Rumunjska (8,4 posto) i Grčka (8,1 posto).

Cijene najma u EU-u
Euronews

Među četiri najveća gospodarstva EU-a Italija je s rastom od 3,8 posto bila iznad prosjeka Unije, dok su Španjolska (2,5 posto), Njemačka (2,2 posto) i Francuska (1,9 posto) ostale ispod prosjeka.

U Latviji (6,7 posto), Češkoj (6,2 posto), Slovačkoj (5,7 posto) i Portugalu (5,1 posto) najamnine su porasle za više od 5 posto.

Kako su se cijene mijenjale u samo nekoliko mjeseci – i zašto

I u kraćim razdobljima rast cijena nekretnina i najamnina bio je značajan.

U odnosu na četvrto tromjesečje 2025., cijene nekretnina u EU-u u prvom tromjesečju 2026. porasle su za 1,2 posto, a najamnine za 0,7 posto. U usporedbi s godišnjim prosjekom za 2025., cijene nekretnina u prvom tromjesečju 2026. bile su više za 2,9 posto, a najamnine za 1,8 posto.

U Hrvatskoj su najamnine u prvom tromjesečju 2026. bile gotovo 25 posto više nego u odnosu na godišnji prosjek za 2025.

Govoreći o rastu cijena nekretnina krajem 2025., Mikk Kalmet istaknuo je da visoki troškovi gradnje i nedostatak novih stambenih jedinica i dalje ograničavaju ponudu, dok snažna potražnja nastavlja gurati cijene prema gore.

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