Cijene nekretnina i najma rastu diljem Europe, ali Hrvatska ruši sve rekorde! Stručnjak otkrio zašto

Hrvatska se pritom izdvojila kao najveća iznimka, s rastom najamnina od čak 39,1 posto u promatranom razdoblju. Mikk Kalmet, stručnjak za nekretnine iz tvrtke Global Property, ističe da najamnine u Hrvatskoj snažno rastu ponajprije zato što je zemlja vrlo atraktivna destinacija za kratkoročni i dugoročni najam, osobito u usporedbi s razvijenijim tržištima poput Španjolske i juga Francuske.