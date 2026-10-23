STABILNA INDUSTRIJA
Rusi usred rata s Ukrajinom proizvode i prodaju sve više automobila
Proizvodnja osobnih automobila u Rusiji uvećana je u prvih devet mjeseci za preko 27 posto, rekao je ministar industrije i trgovine Anton Alihanov novinarima na marginama foruma ruskih industrijskih čelnika, prema izvješću novinske agencije TASS.
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U razdoblju od siječnja do rujna u ruskim je pogonima proizvedeno gotovo 660.000 osobnih automobila, kazao je ministar, pozivajući se na podatke proizvođača.
Ukupno je u svim segmentima u tom razdoblju proizvedeno preko 764.000 vozila, za 22,4 posto više nego u istom lanjskom razdoblju, istaknuo je Alihanov.
Ministarstvo industrije i trgovine već je objavilo da je u prvih devet mjeseci godine u Rusiji prodano gotovo 1,077 milijuna novih vozila, za 6,2 posto više nego u istom lanjskom razdoblju.
Tržišni udio vozila proizvedenih u Rusiji dosegnuo je u prvih devet mjeseci ove godine 63,8 posto, uz isporučenih 687.000 vozila, za 23,4 posto više nego u istom lanjskom razdoblju.
U razdoblju od siječnja do rujna Rusija je uvezla 301.000 novih vozila, za 25 posto više nego lani, a najviše ih je stiglo iz Kine, objavila je početkom mjeseca analitička agencija Avtostat.
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