Oglas

STABILNA INDUSTRIJA

Rusi usred rata s Ukrajinom proizvode i prodaju sve više automobila

author
Hina
|
23. lis. 2026. 13:51
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Tvornica automobila
Unsplash

Proizvodnja osobnih automobila u Rusiji uvećana je u prvih devet mjeseci za preko 27 posto, rekao je ministar industrije i trgovine Anton Alihanov novinarima na marginama foruma ruskih industrijskih čelnika, prema izvješću novinske agencije TASS.

Oglas

U razdoblju od siječnja do rujna u ruskim je pogonima proizvedeno gotovo 660.000 osobnih automobila, kazao je ministar, pozivajući se na podatke proizvođača.

Ukupno je u svim segmentima u tom razdoblju proizvedeno preko 764.000 vozila, za 22,4 posto više nego u istom lanjskom razdoblju, istaknuo je Alihanov.

Ministarstvo industrije i trgovine već je objavilo da je u prvih devet mjeseci godine u Rusiji prodano gotovo 1,077 milijuna novih vozila, za 6,2 posto više nego u istom lanjskom razdoblju.

Tržišni udio vozila proizvedenih u Rusiji dosegnuo je u prvih devet mjeseci ove godine 63,8 posto, uz isporučenih 687.000 vozila, za 23,4 posto više nego u istom lanjskom razdoblju.

U razdoblju od siječnja do rujna Rusija je uvezla 301.000 novih vozila, za 25 posto više nego lani, a najviše ih je stiglo iz Kine, objavila je početkom mjeseca analitička agencija Avtostat.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
automobili proizvodnja rusija tass

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ