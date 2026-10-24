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Ryanair drastično smanjuje broj letova u moćnoj europskoj državi, neke linije posve se ukidaju
Irski niskotarifni prijevoznik Ryanair značajno smanjuje broj letova u Njemačkoj, a od 24. listopada zatvara svoju bazu u berlinskoj zračnoj luci. Kompanija odluku opravdava visokim porezima i zračnim pristojbama, zbog kojih, tvrdi, njemačko tržište postaje sve manje konkurentno.
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U zimskom redu letenja Ryanair će u Njemačkoj ponuditi oko 700.000 sjedala manje nego prethodne zime, što predstavlja smanjenje kapaciteta od deset posto. Istodobno u drugim europskim zemljama, uključujući Hrvatsku, širi svoju ponudu.
Berlin najveći gubitnik
Najveće smanjenje osjetit će Zračna luka Berlin Brandenburg, gdje Ryanair zatvara bazu sa sedam zrakoplova i pripadajućim posadama. Zrakoplovi će biti premješteni u druge države Europske unije s povoljnijim uvjetima poslovanja, piše Deutsche Welle.
Iako će kompanija nastaviti letjeti za Berlin, ondje će ukinuti približno polovicu dosadašnje ponude. Potpuno nestaje 12 linija, među kojima su one prema Gran Canariji, Palermu i Solunu.
"Berlin je uvjerljivo najveći gubitnik", izjavio je izvršni direktor Ryanaira Eddie Wilson, upozorivši da će putnici imati manji izbor letova i plaćati skuplje karte.
Sindikati, međutim, sumnjaju u službeno obrazloženje. Tvrde da je zatvaranje berlinske baze povezano s činjenicom da su ondje zaposleni osnovali radnički savjet te optužuju kompaniju za pokušaj slabljenja sindikalnog organiziranja.
Ukidaju se i letovi iz Bremena
Ryanair je najavio i potpuno povlačenje iz zračne luke Bremen od ljetnog reda letenja 2027., čime će biti ukinut kapacitet od približno 500.000 sjedala.
Vlasti Bremena odbacuju tvrdnje kompanije o previsokim troškovima te navode da je Ryanair tražio gotovo besplatno korištenje zračne luke.
Smanjenje kapaciteta od oko pet posto očekuje se i u Hamburgu, dok će prijevoznik povećati ponudu u Kölnu i Memmingenu. U zimskom redu letenja pojavit će se i nova odredišta, Saarbrücken i Friedrichshafen.
Iz uprave berlinske zračne luke poručuju da su šest od dvanaest ukinutih Ryanair ovih linija već preuzeli drugi prijevoznici ili ih već održavaju. Ipak, priznaju da izgubljeni kapacitet neće biti moguće potpuno nadoknaditi.
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