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Policija usred nastupa prekinula koncert EKV tribute benda, glazbenici završili u postaji
Koncert tribute benda EKV Krug, koji je u petak navečer nastupao u splitskom BackBaru Plana B, prekinula je policija zbog nedostatka potrebnih potvrda za rad stranih državljana. Četvorica članova sastava potom su otišla u policijsku postaju radi daljnjeg postupanja.
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Kako je za Dalmatinski portal potvrđeno iz policije, službenici su 23. listopada oko 23.30 sati došli u ugostiteljski objekt u Ulici slobode nakon što su zaprimili informaciju da se ondje održava glazbeni nastup benda EKV Krug bez potrebnih potvrda o prijavi rada stranih državljana.
Provjerom je utvrđeno da četvorica glazbenika nastupaju bez propisane dokumentacije, zbog čega je koncert prekinut.
"Članovi sastava nisu privedeni, nego su pozvani da pođu s policijskim službenicima u policijsku postaju radi daljnjeg postupanja prema odredbama Zakona o strancima, što su i učinili", pojasnili su iz policije.
Organizatori priznali proceduralnu pogrešku
Iz BackBara Plana B potvrdili su da je koncert prekinut zbog nedostatka potrebnih dozvola.
Objasnili su da je došlo do proceduralne pogreške te da su se sve do posljednjeg trenutka nadali kako će potrebna dokumentacija stići na vrijeme.
Organizatori su se ispričali posjetiteljima zbog neugodnosti i poručili da će im se pokušati iskupiti.
Policija postupala i zbog narušavanja javnog reda i mira
Tijekom policijske intervencije zabilježen je i odvojeni incident.
Naime, prema policijskim informacijama, jedna je žena pod utjecajem alkohola narušavala javni red i mir.
Protiv nje se provodi zasebno postupanje zbog sumnje na počinjenje prekršaja.
Policija je naglasila da taj slučaj nije povezan s postupkom protiv članova glazbenog sastava.
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