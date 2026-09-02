Upozorenje iz Ryanaira: Avionske karte mogle bi znatno poskupjeti

"Ako se visoke cijene nafte nastave i u 2027., Ryanair vjeruje da će cijene karata na kratkim letovima u Europi značajno porasti kako bi odražavale više cijene nafte, budući da će se neki manje zaštićeni konkurenti mučiti s održavanjem kapaciteta ili čak boriti za opstanak u zimskoj sezoni koja nam predstoji", navodi se u priopćenju.