U Rijeci se 7. listopada okuplja hrvatsko poduzetništvo koje želi znati što AI stvarno može

O umjetnoj inteligenciji se u Hrvatskoj govori mnogo, a u poslovanju se koristi neravnomjerno. Velike tvrtke imaju timove koji se time bave. Mali poduzetnik, koji vodi firmu od desetak ljudi, najčešće ima pola sata između dva sastanka i pitanje na koje nema odgovor: Gdje mi se to konkretno isplati, a gdje ću se opeći?