AI pogon za biznis
U Rijeci se 7. listopada okuplja hrvatsko poduzetništvo koje želi znati što AI stvarno može
Konferencija „AI pogon za biznis" donosi jedan dan konkretnih odgovora, bez tehnološkog pretjerivanja i bez ulaznice.
Udruga Glas poduzetnika 7. listopada 2026. u Rijeci organizira konferenciju „AI pogon za biznis — Kako umjetna inteligencija mijenja hrvatsko poduzetništvo".
Održava se na Veleučilištu PAR, Trg Riječke rezolucije 4, ulaz je besplatan, a prijave su otvorene OVDJE.
Povod je jednostavan.
O umjetnoj inteligenciji se u Hrvatskoj govori mnogo, a u poslovanju se koristi neravnomjerno. Velike tvrtke imaju timove koji se time bave. Mali poduzetnik, koji vodi firmu od desetak ljudi, najčešće ima pola sata između dva sastanka i pitanje na koje nema odgovor: Gdje mi se to konkretno isplati, a gdje ću se opeći?
Konferencija je složena oko tog pitanja. Cilj nije pokazati što je tehnološki moguće, nego što je poslovno primjenjivo do kraja mjeseca, uz resurse koje mala i srednja tvrtka stvarno ima.
Jedan dan, četiri teme koje poduzetnici najčešće otvaraju
Program počinje pregledom stanja generativne umjetne inteligencije u Hrvatskoj, temeljenim na nacionalnom istraživanju, pa se dalje bavi onim što poduzetnici zapravo pitaju.
AI agenti u praksi. Što danas može sustav koji ne samo odgovara nego i obavlja posao, koliko košta njegovo uvođenje, gdje treba ljudski nadzor i kada je jeftinije ne raditi ništa.
AI i kibernetička sigurnost. Ista tehnologija koja štiti poslovne sustave koristi se i za napade na njih. Panel se bavi prijevarama generiranim AI-jem, curenjem povjerljivih podataka kroz javne alate i time kako mala tvrtka može podići otpornost bez sigurnosnog odjela.
Žene koje grade AI poslovanje. Razvoj proizvoda, vođenje tehnoloških timova, pristup tržištu i kapitalu, i prepreke koje se u tehnološkom poduzetništvu i dalje ne dijele jednako.
AI ekosustav Rijeke i Istre. Završni panel povezuje poduzetnike, tehnološke tvrtke i fakultete sjevernog Jadrana, s idejom da se suradnja dogovara uživo, a ne kroz natječajne prijave.
Uz panele idu kratka predavanja o pravu, zaštiti osobnih podataka, primjeni AI-ja u turizmu i digitalnoj transformaciji malih tvrtki. Svako traje deset do petnaest minuta, što je namjerno: Program je pisan za ljude koji nemaju cijeli dan za teoriju.
Dan završava networkingom do 15:30, koji je u ovom slučaju dio programa, a ne dodatak.
Zašto to radi Udruga Glas poduzetnika
UGP okuplja poduzetnike koji dijele uvjerenje da se konkurentnost gradi znanjem, a ne čekanjem da netko drugi riješi problem.
Umjetna inteligencija je danas najbrži način da mala tvrtka poveća učinkovitost bez povećanja troškova, i upravo zato ne smije ostati tema rezervirana za one koji si mogu priuštiti konzultante.
Misija konferencije je to znanje spustiti na razinu na kojoj je upotrebljivo: Bez žargona, s primjerima iz hrvatskih tvrtki, i s ljudima koji su stvari već pokušali i mogu reći što nije upalilo.
Rijeka je odabrana svjesno. Grad i šire područje imaju tehnološke tvrtke, fakultete i poduzetnike koji rade na istim temama, a rjeđe nego što bi trebalo rade na njima zajedno.
Partneri
Konferenciju podržava Grad Rijeka.
Partneri su Erste banka, Saron Solutions, Buckhill, Veleučilište PAR, EU4Dual i ICT Istra.
Medijski partneri su N1 televizija, ICT Business Info, Mreža magazin i Časopis Poduzetnik.
AI pogon za biznis 1. listopada 2026., Veleučilište PAR, Trg Riječke rezolucije 4, Rijeka 9:30 registracija, 10:00 početak, 15:30 kraj Ulaz besplatan, broj mjesta ograničen Prijave: https://forms.gle/7Cv1YMYi3HrU3kbF7
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