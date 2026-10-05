obiteljske veze
Tko je Nana, sestra blizanka kojoj je HDZ-ovka zahvalila nakon pobjede?
Darijana Filipović nova je hrvatska članica Predsjedništva BiH. HDZ-ova kandidatkinja osvojila je mjesto u Predsjedništvu uvjerljivom većinom glasova.
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U pobjedničkom govoru, Filipović je zahvalila biračima, hrvatskom HDZ-u i Andreju Plenkoviću, a na kraju je spomenula i svoju sestru blizanku - federalnu ministricu prometa i komunikacija Andrijanu Katić.
"Bez Nane ne bih bila to što jesam niti bih bez nje danas bila na ovom mjestu", poručila je Darijana Filipović.
Tko je Andrijana Katić?
Katić (39) je, kao i Filipović, istaknuta članica HDZ-a BiH. Diplomu prvostupnice ekonomije stekla je 2009. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, a dvije godine kasnije i titulu magistrice poslovne ekonomije, prenosi Index.
Od 31. svibnja 2015. do 20. ožujka 2016. godine radila je kao savjetnica ministra Federalnog ministarstva kulture i sporta u Sarajevu. Nakon toga, od 21. ožujka 2016. do 18. studenoga 2018. godine radila je kao savjetnica hrvatskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu.
Od 19. studenoga 2018. do 27. veljače 2019. godine bila je savjetnica zamjenika ministra vanjskih poslova BiH u Ministarstvu vanjskih poslova u Sarajevu. Potom je od 28. veljače 2019. do 16. veljače 2023. godine obnašala dužnost savjetnice predsjedatelja, odnosno zamjenika predsjedatelja, Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.
Od 16. veljače 2023. godine do preuzimanja aktualnog mandata ministrice Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, bila je predstojnica ureda predsjedatelja, odnosno zamjenika predsjedatelja, Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.
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