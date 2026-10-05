Tko je Nana, sestra blizanka kojoj je HDZ-ovka zahvalila nakon pobjede?

Od 31. svibnja 2015. do 20. ožujka 2016. godine radila je kao savjetnica ministra Federalnog ministarstva kulture i sporta u Sarajevu. Nakon toga, od 21. ožujka 2016. do 18. studenoga 2018. godine radila je kao savjetnica hrvatskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu.