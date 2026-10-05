Znanstvenici su 1960. predvidjeli "sudnji dan" za petak 13. studenog 2026. Koliko teorija drži vodu danas?

Pojavljivala se i na neobičnijim mjestima. Tako se, na primjer, pred jednim odborom kanadskog parlamenta 1963. godine predstavnik kemijske industrije pozvao upravo na nju kao na važan argument za neophodnost kemijskih pesticida: Njima je trebalo proizvesti dovoljno hrane za predstojeću eksploziju broja stanovnika. U jednom slučaju pred Vrhovnim sudom SAD-a iz 1971. godine koji se odnosio na abortus, uoči presude Roe protiv Wadea, jednadžba je navedena kao argument da ne postoji uvjerljiv razlog da država potiče povećanje broja stanovnika.