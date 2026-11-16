HBOR OBJAVIO UVJETE
Velika prilika za stanare: Za energetsku obnovu zgrada otpisivat će se i do 50 posto kredita
Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) objavila je osnovne uvjete financiranja i kriterije za ostvarivanje kapitalnog rabata u okviru budućeg programa kreditiranja „Krediti za energetsku obnovu višestambenih zgrada” za čiju je namjenu osigurano 194,7 milijuna eura.
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HBOR je objavio je osnovne uvjete financiranja i kriterije kako bi se registriranim zajednicama suvlasnika omogućila pravovremena priprema projekata i potrebne dokumentacije prije planiranog početka provedbe programa u 2027. godini.
Krediti će se odobravati putem poslovnih banaka odabranih u postupku javne nabave: Zagrebačke banke, Erste&Steiermärkische banke, Privredne banke Zagreb i Hrvatske poštanske banke.
Za plasman krajnjim korisnicima ukupno je na raspolaganju 194,7 milijuna eura, od čega 89 milijuna eura iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), 22 milijuna eura iz nacionalnih sredstava ostvarenih povratom sredstava prethodno uloženih kroz Europske strukturne i investicijske fondove (Sredstava od povrata ESIF-a) te približno 97 milijuna eura iz sredstava financijskih šosrednika.
Glavnica kredita za obnovu višestambene zgrade moći će se umanjiti 45 do 50 posto
Program će zajednicama suvlasnika omogućiti pristup povoljnim kreditima za energetsku obnovu višestambenih zgrada, uz mogućnost ostvarivanja kapitalnog rabata, odnosno umanjenja dijela glavnice kredita za 45 do 50 posto nakon ispunjenja propisanih kriterija, navodi se u objavi HBOR-a.
Prihvatljiva ulaganja obuhvaćat će mjere energetske obnove višestambenih zgrada usmjerene na poboljšanje njihovih energetskih svojstava, povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje potrošnje energije.
Uz provedbu mjera poput toplinske izolacije vanjske ovojnice zgrade i zamjene vanjske stolarije, financiranje će biti moguće usmjeriti i na modernizaciju sustava grijanja, hlađenja i pripreme potrošne tople vode te ugradnju sustava i opreme za korištenje obnovljivih izvora energije, u skladu s uvjetima programa.
Korisnici mogu biti registrirane zajednice suvlasnika
Korisnici kredita su zajednice suvlasnika višestambene zgrade upisane u Registar zajednica suvlasnika, a ako u zgradi postoji više registriranih zajednica suvlasnika, sve tako registrirane zajednice suvlasnika te višestambene zgrade moraju biti krajnji primatelji kredita.
Minimalni iznos kredita je 100.000, a najviši 8.000.000 eura.
U HBOR-u ističu da je moguće kreditirati do 100 posto iznosa investicije s PDV-om.
Dodaju kako financijski instrument ima strukturu kombinacije kredita i bespovratnih sredstava u vidu umanjenja dijela glavnice kredita koji može iznositi najviše do 50 posto ukupno isplaćenog iznosa glavnice kredita.
Rok otplate je do 30 godina, uz poček od 3 godine, a razdoblje provedbe je do 31.12.2029. do kada se krediti moraju isplatiti krajnjim korisnicima. Kriteriji za kapitalni rabat mogu se ispuniti i nakon tog datuma, stoji u priopćenju HBOR-a.
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