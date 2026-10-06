Velika promjena za vlasnika Zagrebačke banke, Putin odobrio prodaju ruskog dijela poslovanja

Uz austrijski Raiffeisen Bank International i mađarski OTP, UniCredit je dugo spadao među najveće zapadne banke u Rusiji. Unatoč pritisku Europske središnje banke (ECB) nastavili su poslovati na ruskom tržištu i nakon ulaska ruskih vojnika u Ukrajinu. Njegov ruski ogranak opslužuje i fizičke i pravne osobe.