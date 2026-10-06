tko je kupac?
Velika promjena za vlasnika Zagrebačke banke, Putin odobrio prodaju ruskog dijela poslovanja
Ruski predsjednik Vladimir Putin odobrio je reorganizaciju i prodaju ruskog ogranka talijanskog UniCredita, stoji u uredbi objavljenoj u ponedjeljak na internetskoj stranici ruske vlade.
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Reorganizacija i prodaja zahtijevale su odobrenje predsjednika Putina zbog ograničenja na transakcije koje uključuju imovinu u vlasništvu ulagača iz "neprijateljskih" zemalja, prema definiciji Moskve.
Predstavnik UniCredita nije odmah komentirao rusku dozvolu.
Uz austrijski Raiffeisen Bank International i mađarski OTP, UniCredit je dugo spadao među najveće zapadne banke u Rusiji. Unatoč pritisku Europske središnje banke (ECB) nastavili su poslovati na ruskom tržištu i nakon ulaska ruskih vojnika u Ukrajinu. Njegov ruski ogranak opslužuje i fizičke i pravne osobe.
Vlasnica Zagrebačke banke u svibnju je objavila da je postigla neobvezujući dogovor o prodaji dijelova ruskog ogranka „etabliranom privatnom ulagaču” iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE). Dodali su tada da namjeravaju zadržati samo poslovanje s platnim prometom u Rusiji, podsjeća Reuters.
Talijanski bankarski div će, kako su naveli, podijeliti rusko poslovanje na dva dijela i zadržati potpuno vlasništvo nad poslovanjem s platnim prometom, dok bi neimenovani kupac iz UAE-a preuzeo ostatak.
Vrijednost transakcije tada nije objavljena. Navedeno je tek da se dovršetak posla očekuje u prvoj polovini 2027. godine, nakon što se ishode potrebna odobrenja.
Pored UniCredita, na ruskom bankarskom tržištu prisutna je i talijanska Intesa Sanpaolo, vlasnica Privredne banke Zagreb (PBZ), premda isključilo u segmentu poslovanja s korporativnim klijentima. Prije tri godine Intesa je ishodila sličnu predsjedničku uredbu, no još nije prekinula veze s Rusijom.
Povlačenje komercijalnih zajmodavaca s ruskog tržišta mora odobriti i ruska središnja banka, a postupke pomno prate i zapadne institucije, s obzirom na sankcije Rusiji.
EU je u srpnju odobrio ograničeno izuzeće od sankcija koje je UniCreditu omogućilo dovršetak dugo odgađane transakcije povezane s njegovom bivšom ukrajinskom podružnicom i ruskim biznismenima Mihailom Fridmanom i Petrom Avenom.
U međuvremenu su Fridman i još jedan ruski milijarder Ališer Usmanov uklonjeni s popisa ruskih državljana pod sankcijama EU-a, podsjeća Reuters.
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