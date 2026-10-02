Ekonomistica: Hrvatska mora početi proizvoditi inovacije, europskog novca bit će sve manje

"Problem je u tome što se nećemo odmah vratiti u normalu jer se sve te stvari događaju s određenom odgodom. Kada biste danas odblokirali Hormuški tjesnac, trebalo bi proći neko vrijeme da se pritisak na inflaciju smanji. Svi koji su ugovarali poslove uzimali su u obzir očekivanje da će cijene rasti. Ti se ugovori sada izvršavaju i tek kada dođu novi ugovori, pregovarat će se o novim cijenama“, zaključila je Pribičević.