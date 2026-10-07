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LAKOZAPALJIVA TEKUĆINA

Buktinja u Zagrebu: Netko je usred dana zapalio Mercedes 51-godišnjakinje

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N1info
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07. lis. 2026. 10:41
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Ilustracija: Marko Prpic/PIXSELL

Nepoznati počinitelj najvjerojatnije je zapaljivom tekućinom zapalio automobil 51-godišnjakinje, a policija provodi kriminalističko istraživanje.

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Požar se dogodio u utorak, 6. listopada, oko 14.30 sati na Novoselskoj cesti u Dubravi.

Prema informacijama zagrebačke policije, nepoznati je počinitelj najvjerojatnije uporabom lakozapaljive tekućine zapalio osobni automobil marke Mercedes zagrebačkih registarskih oznaka, u vlasništvu 51-godišnjakinje.

Požar su ugasili vatrogasci, a u događaju nije bilo ozlijeđenih osoba. Materijalna šteta zasad nije utvrđena, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.

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