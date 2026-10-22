NEOBIČNO KRIJUMČARENJE
Carinici otkrili slatki teret u kamionu iz Srbije: Stotine staklenki namaza i još jedno iznenađenje
Carinski službenici su na graničnom prijelazu Batina otkrili veću količinu neprijavljene robe skrivene u teretnom vozilu srpskih registracijskih oznaka, kojim je upravljao državljanin Srbije.
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Kamion je zaustavljen tijekom izlazne granične kontrole, a pregledom vozila carinici su u prostorima za smještaj paleta, takozvanim paletarnicima, pronašli skrivenu robu.
Među neprijavljenim proizvodima bilo je čak 400 staklenki namaza, svaka težine 750 grama, te 194 pakiranja čokoladica pojedinačne mase 172 grama.
Osim slatkiša, carinici su pronašli i 42 lanca za motorne pile.
Zbog kršenja carinskih propisa vozaču je izdan prekršajni nalog na temelju Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije.
Sva pronađena neprijavljena roba je oduzeta, izvijestila je Carinska uprava.
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