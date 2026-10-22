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SREDIŠNJI REGISTAR

Porezna uprava poziva građane: Provjerite svoje podatke

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Hina
|
22. lis. 2026. 13:50
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chatgpt sredisnji registar stanovnistva
ChatGPT

Više od 140 tisuća građana u posljednja je dva mjeseca posjetilo Središnji registar stanovništva (SRS) putem sustava e-Građani te su provjerili svoje osobne podatke, izvijestili su iz Porezne uprave (PU) u četvrtak te pozvali sve da provjere svoje podatke jer se od iduće godine ostvaruju prava temeljem podataka iz tog registra.

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Riječ je o elektroničkom registru Porezne uprave koji na jednom mjestu objedinjuje podatke o stanovništvu, koje različita državna tijela već vode u svojim službenim evidencijama, kao što su matične knjige, Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje te Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Taj ažuran registar podataka o stanovništvu i kućanstvima trebao bi pridonijeti pojednostavnjenju ostvarivanja prava građana, smanjenju administrativnih opterećenja, povećanju kvalitete službenih evidencija te učinkovitijem radu javnopravnih tijela, navode iz PU, dodajući i da taj registar zamjenjuje dosadašnji desetogodišnji popis stanovništva.

Na inicijativu PU, do sada je građane na provjeru podataka pozvalo ukupno 58 hrvatskih gradova i 27 državnih i javnih tijela, ustanova i organizacija, među kojima su i Vlada RH i šest hrvatskih ministarstava.

"Ulažemo zaista velike napore kako bismo informirali javnost i pozvali sve građane da provjere svoje podatke u Središnjem registru stanovništva. Svaki građanin korisnik sustava e-Građani dobio je u svoj korisnički pretinac osobni poziv za provjeru podataka", rekao je Ivan Gudelj, pomoćnik ravnatelja Porezne uprave, koji je ponovno pozvao sve građane da uđu u sustav e-Građani i provjere svoje podatke ili da dođu u bilo koju ispostavu Porezne uprave, jer već od 1. siječnja 2027. ostvarujuju prava temeljem podataka iz registra.

Provjera podataka nije zakonska obveza, ali je u interesu svakog građanina, napominju iz PU te dodaju da u sustavu e-Građani, u kategoriji „Aktivno građanstvo“, građani mogu provjeriti jesu li podaci preuzeti u registar točni i ažurni. Ako automatski generirani podaci o kućanstvu ne odgovaraju stvarnom stanju na temelju kojeg ostvaruju prava, mogu predati izjavu o članovima kućanstva.

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Teme
porezna uprava središnji registar stanovništva vijesti iz hrvatske

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