Porezna uprava poziva građane: Provjerite svoje podatke

"Ulažemo zaista velike napore kako bismo informirali javnost i pozvali sve građane da provjere svoje podatke u Središnjem registru stanovništva. Svaki građanin korisnik sustava e-Građani dobio je u svoj korisnički pretinac osobni poziv za provjeru podataka", rekao je Ivan Gudelj, pomoćnik ravnatelja Porezne uprave, koji je ponovno pozvao sve građane da uđu u sustav e-Građani i provjere svoje podatke ili da dođu u bilo koju ispostavu Porezne uprave, jer već od 1. siječnja 2027. ostvarujuju prava temeljem podataka iz registra.