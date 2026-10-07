ŽIVOTNO UGROŽENA
Nesreća kod Murtera: Slovenska državljanka pala s jedrilice u more, bori se za život
Slovenska državljanka pala je s jedrilice u more kod Jezera na otoku Murteru te je životno ugrožena i zadržana na liječenju u šibenskoj bolnici.
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Događaj se dogodio jučer, 6. listopada, u poslijepodnevnim satima u Jezerima na Murteru, kada je 51-godišnja državljanka Slovenije pala s jedrilice u more.
Nakon nesreće prevezena je vozilom hitne medicinske pomoći u Opću bolnicu u Šibeniku, gdje je zadržana na bolničkom liječenju. Životno je ugrožena.
Policija je očevidom i provedenim izvidima utvrdila da nema elemenata kaznenog djela.
O događaju će nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku biti podneseno izvješće.
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