Oglas

ŽIVOTNO UGROŽENA

Nesreća kod Murtera: Slovenska državljanka pala s jedrilice u more, bori se za život

author
N1info
|
07. lis. 2026. 10:51
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PXL_160720_29551991
Ilustracija: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Slovenska državljanka pala je s jedrilice u more kod Jezera na otoku Murteru te je životno ugrožena i zadržana na liječenju u šibenskoj bolnici.

Oglas

Događaj se dogodio jučer, 6. listopada, u poslijepodnevnim satima u Jezerima na Murteru, kada je 51-godišnja državljanka Slovenije pala s jedrilice u more.

Nakon nesreće prevezena je vozilom hitne medicinske pomoći u Opću bolnicu u Šibeniku, gdje je zadržana na bolničkom liječenju. Životno je ugrožena.

Policija je očevidom i provedenim izvidima utvrdila da nema elemenata kaznenog djela.

O događaju će nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku biti podneseno izvješće.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
jezera murter nesreća pad s jedrilice pad s jedrilice murter

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ