ZA JEDNOM OSOBOM SE TRAGA
Teška pomorska nesreća kod Splita: Sudarili se jedrilica i katamaran, poginule tri osobe
Velika akcija traganja i spašavanja u nedjelju se odvija u akvatoriju Splitskih vrata nakon dojave o teškoj pomorskoj nesreći između otoka Brača i Šolte.
"U pomorskoj nesreći koja se oko 11:38 sati dogodila u akvatoriju između otoka Šolte i Brača, smrtno su stradale tri osobe, a za jednom osobom se još uvijek traga. Ostalim putnicima s jedrilice (četiri osobe) djelatnici hitne medicinske pomoći pružili su medicinsku pomoć na mjestu događaja i nije bilo potrebe za odvođenjem istih u bolnicu" priopćila je policija.
8 Objava
16:12
prije 0 min.
Katamaran stigao u Milnu
Katamaran Krilo Eclipse, koji je danas sudjelovao u tragičnoj pomorskoj nesreći u Splitskim vratima, uplovio je u Milnu na Braču gdje se trenutno nalaze policija, hitne službe i druge nadležne institucije, objavila je Dalmacija Danas.
16:06
prije 6 min.
"Naš konzul nalazi se na mjestu događaja"
Češko Ministarstvo vanjskih poslova oglasilo se nakon tragedije na Jadranu u kojoj je poginulo troje ljudi.
"Danas nas je pogodila iznimno tužna vijest o smrti najmanje troje čeških državljana nakon sudara jedrilice i katamarana u Hrvatskoj. Naš konzul nalazi se na mjestu događaja, u kontaktu je s lokalnim vlastima i aktivno istražuje okolnosti slučaja. Naše misli su i uz ostale ozlijeđene koji su i dalje pod liječničkom skrbi. Preživjelima i obiteljima stradalih upućujemo iskrenu sućut", objavili su, kako prenosi RTL.
16:06
prije 6 min.
"Ovo je jedna velika tragedija"
"Ova je jahta imala uredne papire, na brodu je bilo 7 putnika i skiper. Na brodu je bilo 118 putnika i 7 članova posade", rekao je kapetan Lučke kapetanije Željko Kuštera.
"Prikupljaju se svi podaci, imamo podatke o brodu, pregledavaju se brod i jahta. Jahta je bila na motoru. Plovila je pod stranom zastavom, imala je vinjetu, na njoj je bilo osam stranih državljana. Ne govorimo u ovom trenutku o nacionalnosti jer Ministarstvo mora obavijestiti konzulat, svi su stranci", istaknuo je.
"Ovo je jedna velika tragedija, nema tu nikakve fige u džepu. Ovako nešto još nisam doživio u više od trideset godina karijere", naglasio je i dodao da su za 118 putnika i sedam članova posade s katamarana napravili sve što su mogli, jer nisu znali u kakvom su psihofizičkom stanju.
Katamaran je bio na redovnoj putničkoj liniji.
15:02
prije 1 h
Ozlijeđeni češki državljani izvan životne opasnosti
Na Objedinjeni hitni bolnički prijam (OHBP) Kliničkog bolničkog centra Split dovezene su četiri ozlijeđene osobe.
Kako su izvijestili iz bolnice, riječ je o češkim državljanima srednje životne dobi, prenosi HRT.
U tijeku je njihova medicinska obrada, no prema prvim informacijama svi su izvan životne opasnosti.
14:51
prije 1 h
Na katamaranu nema ozlijeđenih
U teškoj pomorskoj nesreći u Splitskim vratima danas su poginule tri osobe, a za jednom se još traga nakon sudara putničkog broda i jedrilice koja je potom potonula. O razmjerima nesreće i pokrenutoj akciji spašavanja izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, pozivajući se na informacije Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka).
"U nesreći su sudjelovali putnički brod domaće privatne tvrtke i jedrilica pod francuskom zastavom. Lučka kapetanija Split dojavu o sudaru zaprimila je u 11:34, nakon čega je odmah obaviještena MRCC Rijeka i pokrenuta akcija" priopćilo je Ministarstvo. "Na putničkom brodu u trenutku nesreće bilo je 118 putnika i sedam članova posade te su svi neozlijeđeni" dodaju.
14:09
prije 2 h
Jedrilica potonula
Djelatnici Hitne medicinske pomoći pružili pomoć za četiri osobe na mjestu nesreće te nije bilo potrebe za odvođenjem u bolnicu.
Na mjestu događaja obavit će se očevid kojim će rukovoditi zamjenica županijskog državnog odvjetnika uz sudjelovanje vještaka za promet i asistenciju policije.
Prema pisanju lokalnih medija jedrilica je potonula, a na njoj se nalazilo osam osoba.
13:59
prije 2 h
Uzrok nesreće još uvijek nepoznat
Točne okolnosti koje su dovele do sudara i potonuća jedrilice zasad nisu poznate, a službene informacije još se provjeravaju. Očekuje se da će tijekom dana s više detalja o nesreći i akciji spašavanja izići nadležne službe - Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka), Lučka kapetanija i policija.
13:59
prije 2 h
Obavit će se očevid
Na mjestu događaja obavit će se očevid kojim će rukovoditi zamjenica županijskog državnog odvjetništva uz sudjelovanje vještaka za promet i uz asistenciju policije.
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