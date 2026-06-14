Teška pomorska nesreća kod Splita: Sudarili se jedrilica i katamaran, poginule tri osobe

"Ova je jahta imala uredne papire, na brodu je bilo 7 putnika i skiper. Na brodu je bilo 118 putnika i 7 članova posade", rekao je kapetan Lučke kapetanije Željko Kuštera.

"Prikupljaju se svi podaci, imamo podatke o brodu, pregledavaju se brod i jahta. Jahta je bila na motoru. Plovila je pod stranom zastavom, imala je vinjetu, na njoj je bilo osam stranih državljana. Ne govorimo u ovom trenutku o nacionalnosti jer Ministarstvo mora obavijestiti konzulat, svi su stranci", istaknuo je.

"Ovo je jedna velika tragedija, nema tu nikakve fige u džepu. Ovako nešto još nisam doživio u više od trideset godina karijere", naglasio je i dodao da su za 118 putnika i sedam članova posade s katamarana napravili sve što su mogli, jer nisu znali u kakvom su psihofizičkom stanju.

Katamaran je bio na redovnoj putničkoj liniji.