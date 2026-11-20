Emica Elvedji/PIXSELL/Ilustracija

Uskok je, na temelju kaznene prijave zagrebačke policije, pokrenuo istragu protiv 48-godišnjaka koji je u postupku javne nabave pogodovao svojem 45-godišnjem šogoru koji je namjenski osnovao tvrtku kako bi se ona okoristila za 24.800 eura bez PDV-a.

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Kako su izvijestili Uskok i policija, 48-godišnjak, 45-godišnjak i tvrtka osumnjičeni su za nezakonito pogodovanje i pomaganje u nezakonitom pogodovanju.

Policija i Uskok sumnjaju da je 48-godišnjak tijekom 2023. dogovorio s 45-godišnjakom, inače bratom svoje tadašnje supruge, da će tvrtki koju osnuje osigurati sklapanje ugovora s tvrtkom u kojoj je on direktor sektora.

Prema pisanju portala Index, 48-godišnjak je direktor sektora u državnoj tvrtki HROTE (Hrvatski operator tržišta energije).

Potom je 48-godišnjak inicirao postupak jednostavne nabave za izradu jednog informacijskog sustava i ishodio izmjenu plana nabave kojom je vrijednost predmetne nabave umanjena na iznos ispod zakonskog praga za provođenje postupka javne nabave i time omogućio provođenje postupka jednostavne nabave za izradu tog sustava.

Ujedno je 48-godišnjak zatražio izmjenu istog plana u vidu pomicanja planiranog početka tog postupka kako bi se tvrtka koju je osnovao 45-godišnjak upisala u sudski registar i time mogla kao gospodarski subjekt sudjelovati u postupku jednostavne nabave.

Dan nakon upisa novoosnovane tvrtke, 48-godišnjak je bez prethodnog obveznog provođenja ispitivanja ili analize tržišta stavio zahtjev za provođenje postupka jednostavne nabave i naložio upućivanje poziva za dostavu ponuda tvrtkama, među kojima i onoj u vlasništvu 45-godišnjaka.

Svjestan da će njegova tvrtka biti odabrana kao najpovoljniji ponuditelj, 45-godišnjak je namjenski osnovao tvrtku za tražene usluge i nakon zaprimanja poziva, dostavio je ponudu s troškovnikom.

Stručno povjerenstvo, čiji je član bio i 48-godišnjak, ocijenilo je ponudu najpovoljnijom, nakon čega je sklopljen ugovor, čime se namjenski osnovana tvrtka trebala okoristiti za 24.800 eura bez PDV-a.

U sklopu realizacije kriminalističkog istraživanja, 19. studenoga 2026. godine, zagrebački policajci u koordinaciji s Uskokom i temeljem naloga Županijskog suda u Zagrebu proveli su pretrage osoba, domova, drugih prostorija i vozila kojima se koriste osumnjičenici, kojom prilikom su pronađeni i oduzeti razni tehnički uređaji.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičenici su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava podnesena Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

Uskok sucu istrage nije predložio određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika jer za to nije bilo osnove.