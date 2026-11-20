Kako je ranije objavljeno, radi se o subvencijama u iznosu od 211.300,12 eura, čija je namjena bila poboljšati usluge za djecu u dječjem vrtiću s objektima u Đakovu i Vrpolju, a koje su bile sufinancirane sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF) u visini od 85% i Državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 15 posto.