Što je pokazala istraga?
EPPO podigao optužnicu zbog prijevare u dječjem vrtiću: Evo što su otkrili
Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu (Hrvatska) podigao je optužnicu protiv osnivačice dječjeg vrtića, voditeljice projekta i samog dječjeg vrtića zbog subvencijske prijevare i krivotvorenja isprava, a vezano za financiranje sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF).
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Kako je ranije objavljeno, radi se o subvencijama u iznosu od 211.300,12 eura, čija je namjena bila poboljšati usluge za djecu u dječjem vrtiću s objektima u Đakovu i Vrpolju, a koje su bile sufinancirane sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF) u visini od 85% i Državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 15 posto.
Istraga je pokazala da su okrivljene osobe, među kojima je i osnivačica dječjeg vrtića, pripremile više lažnih izvješća o provedbi projekta koji uključuje produljeno radno vrijeme vrtića kao i lažnu evidenciju prisutnosti djece tijekom tog produljenog radnog vremena.
Ti su dokumenti zatim dostavljeni Hrvatskom zavodu za zapošljavanje kako bi se opravdali podneseni zahtjevi za isplatom potpore. Hrvatski zavod za zapošljavanje odobrio je plaćanje po skoro svim dostavljenim zahtjevima, u ukupnom iznosu od 210.084,09 eura. Isplaćena sredstva potrošena su nenamjenski za redovno poslovanje dječjeg vrtića.
Ovim je postupanjem prouzročena šteta ESF-u u iznosu od 178.571,45 eura, a državnom proračunu 31.512,64 eura. Sve osobe smatraju se nevinima dok se njihova krivnja ne dokaže pred nadležnim hrvatskim sudovima.
EPPO je neovisni ured javnog tužitelja Europske unije. Odgovoran je za istragu, kazneni progon i podizanje optužnice za kaznena djela protiv financijskih interesa Unije.
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