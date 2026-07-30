"U četvrtak, 30. srpnja oko 5.55 sati u Ulici Oranički odvojak na području Črnomerca, u službenim prostorijama Policijske uprave zagrebačke, za vrijeme dok su se zajedno nalazili u istoj prostoriji za zadržavanje pritvorenih osoba, 22-godišnjak je uporabom tjelesne snage pokušao usmrtiti 33-godišnjeg državljanina Srbije. Policijski su službenici odmah reagirali te je po njihovu ulasku u prostoriju prestao s daljnjim napadom. Muškarac je ozlijeđen te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Sveti Duh. Težina ozljeda za sada nije okvalificirana", napisalaje zagrebačka policija.