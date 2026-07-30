teška kaznena djela
Uhićen državljanin Srbije zbog hakiranja hrvatskih državnih institucija; u pritvoru doživio pokušaj davljenja
Hrvatska policija uhitila je i prijavila državljanina Srbije kojega sumnjiči za teška kaznena djela protiv računalnih sustava te nedozvoljenu uporabu osobnih podataka nakon neovlaštenih upada u informatičke sustave više institucija.
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Ravnateljstvo policije je izvijestilo da je Služba kibernetičke sigurnosti dovršila kriminalističko istraživanje nad punoljetnim državljaninom Republike Srbije zbog sumnje da je počinio teška kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka te kazneno djelo nedozvoljene uporabe osobnih podataka.
Prema policijskim navodima osumnjičenik je neovlašteno pristupao računalnim sustavima više pravnih osoba i tijela javne vlasti.
U sklopu istraživanja, na temelju sudskih naloga, provedene su pretrage prostora, vozila i elektroničkih uređaja, pri čemu su oduzeti predmeti i digitalni podaci za koje se sumnja da su povezani s počinjenjem kaznenih djela.
Osumnjičenik je 29. srpnja predan pritvorskom nadzorniku u zakonskom roku, a protiv njega je Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnesena kaznena prijava. Policija je izvijestila da se kriminalističko istraživanje nastavlja radi utvrđivanja svih okolnosti slučaja.
Policija je dodala kako se osumnjičenom dogodio još jedan incident, ovoga puta u pritvoru. Pokušao ga je udaviti 22-godišnjak dok su boravili zajedno u prostoriji za zadržavanje pritvorenih osoba.
"U četvrtak, 30. srpnja oko 5.55 sati u Ulici Oranički odvojak na području Črnomerca, u službenim prostorijama Policijske uprave zagrebačke, za vrijeme dok su se zajedno nalazili u istoj prostoriji za zadržavanje pritvorenih osoba, 22-godišnjak je uporabom tjelesne snage pokušao usmrtiti 33-godišnjeg državljanina Srbije. Policijski su službenici odmah reagirali te je po njihovu ulasku u prostoriju prestao s daljnjim napadom. Muškarac je ozlijeđen te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Sveti Duh. Težina ozljeda za sada nije okvalificirana", napisalaje zagrebačka policija.
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