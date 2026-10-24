Uhićen glavni tajnik Torcide? Sumnjiče ga za prijetnje jedanaestorici novinara i političkom analitičaru

Prema informacijama koje je tada objavio portal Federalna.ba, Rinčić je u vrijeme incidenta boravio u Bosni i Hercegovini. Njegov ulazak u zemlju zabilježen je 23. siječnja na graničnom prijelazu Kamensko, a sljedećeg dana evidentiran je u Bugojnu te u blizini tuzlanske zračne luke, nedugo prije sukoba.