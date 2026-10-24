POLICIJSKA AKCIJA U SPLITU
Uhićen glavni tajnik Torcide? Sumnjiče ga za prijetnje jedanaestorici novinara i političkom analitičaru
Splitsko-dalmatinska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg sumnjiči da je putem društvenih mreža prijetio jedanaestorici novinara i jednom političkom analitičaru. Kako neslužbeno doznaje Slobodna Dalmacija, riječ je o Ivanu Rinčiću, glavnom tajniku Torcide.
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Prema policijskom priopćenju, osumnjičeni je 18. listopada 2026. na društvenoj mreži objavio kolaž fotografija jedanaestero novinara i jednog političkog analitičara, uz tekst koji je, prema zaključcima kriminalističkog istraživanja, sadržavao izravne prijetnje.
Policija sumnja da je objavom želio zastrašiti i uznemiriti osobe prikazane na fotografijama zbog njihova profesionalnog rada.
Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu zbog sumnje na kazneno djelo prijetnje.
Tko je Ivan Rinčić?
Prema pisanju novinara Slobodne Dalmacije Antonia Juričića, Rinčić je za glavnog tajnika Torcide izabran u ožujku 2023., kada je za predsjednika navijačke skupine izabran Ante Stipetić Raba.
Stipetić se ovog tjedna predao policiji zbog sumnje na sudjelovanje u incidentima povezanima s navijačkim okupljanjem uoči utakmice Hajduka i Ajaxa.
Rinčić je u travnju 2023. postao i član Upravnog odbora udruge Naš Hajduk, zajedno s Lucasom Marinom Tomasom, članom Predsjedništva Torcide.
Dužnosti u Torcidi i Našem Hajduku obnašao je istodobno više od dvije godine, sve do lipnja 2025., kada je na izbornoj skupštini Našeg Hajduka, zajedno s ostalim članovima tadašnjeg vodstva, dobio razrješnicu.
Njegovo ime spominjalo se i nakon sukoba navijača u Tuzli
Rinčićevo ime pojavilo se u medijima i početkom ove godine, nakon masovne tučnjave navijača Hajduka i Crvene zvezde u blizini zračne luke u Tuzli.
U tom je sukobu ozlijeđeno 23 ljudi, među kojima i jedan policajac, a uhićeno je 14 pripadnika Torcide.
Prema informacijama koje je tada objavio portal Federalna.ba, Rinčić je u vrijeme incidenta boravio u Bosni i Hercegovini. Njegov ulazak u zemlju zabilježen je 23. siječnja na graničnom prijelazu Kamensko, a sljedećeg dana evidentiran je u Bugojnu te u blizini tuzlanske zračne luke, nedugo prije sukoba.
Međutim, Rinčić nije bio među osobama koje su zbog tog incidenta privedene, saslušane ili pritvorene.
Slobodna Dalmacija također naglašava da Rinčić nije među pripadnicima Torcide koje je policija prijavila zbog sudjelovanja u spornom navijačkom korteu uoči utakmice s Ajaxom.
Njegovo sadašnje uhićenje, prema policijskim informacijama, povezano je s odvojenim slučajem prijetnji novinarima i političkom analitičaru.
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