Potvrđena optužnica za milijunsku aferu u INA-i

Nakon priznanja krivnje Leko je pravomoćno osuđen na 11 mjeseci zatvora koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro. Uz to, Leki je izrečena sporedna novčana kazna od 10.000 eura, a oduzeto mu je i 68.200 eura, koliko je vještačenjem utvrđeno da se radi o nerazmjeru u njegovim rashodima i prihodima.