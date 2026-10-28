Mostovac za N1: Imamo društvo koje kleči pod ovakvim političkim strukturama, a žene su prepuštene krkanima

Navodi da su nadzore obitelji dali vanjskim suradnicima, dok se stručni kadar u Ministarstvu bavi administracijom. "Mi imamo apsolutno promašenu politiku u toj dimenziji, i ono što je najgnjusnije je da se ne treba dogoditi tragedija, dovoljno je da ti kao ministar odeš u određenu ustanovu gdje su djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi. U prvom susretu s bilo kojim takvim djetetom, sve će ti biti jasno i upravo će taj susret biti forte svega ono što trebaš napraviti", poručio je.