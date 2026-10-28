ante kujundžić
Mostovac za N1: Imamo društvo koje kleči pod ovakvim političkim strukturama, a žene su prepuštene krkanima
Naša Katarina Plantak razgovarala je u Hrvatskom Saboru sa zastupnikom Mosta Antom Kujundžićem, koji je komentirao rezultate Crobarometra NoveTV, prema kojima raste potpora toj stranci.
"Generalno, ne mislim da je to nešto s čime bismo mi trebali mahati ili, suprotno, nešto nad čime bismo trebali kukati. Ono što bih svakako apostrofirao, kad maknemo sve ankete, je hrvatska stvarnost u kojoj će više od 60 posto birača izaći na izbore. Tek tada ćemo vidjeti stvarno stanje onog čega u Hrvatskoj imamo", rekao je.
Dodao je da sad imamo društvo koje više-manje kleči. "Kleči pod ovakvim političkim strukturama. Imamo jedan takav politički sustav koji je apsolutno loš, imamo jedan oblik političkih poduzeća koja su stvorena. I u takvoj jednoj lošoj izlaznosti potpuno je logično da takvi na vlasti opstaju", dodao je.
Kujundžić je rekao da bi volio da Hrvatska ozdravi i progleda, pa makar oni i nestali s političke scene jer je ovakvo stanje apsolutno neodrživo. Spomenuo je ogromne troškove života i činjenicu da mnogi ljudi jedva preživljavaju mjesec s plaćom ili mirovinom koje imaju. "Ono što je nagore u cijeloj priči, ti majstori obmane svima nama stavljaju ružičaste naočale tumačeći nam da sve ono što rade je dobro, ali mi to ne vidimo", poručio je.
"Njihov oblik i domoljublja i svega onoga čime se često udaraju o vlastita prsa vidljiv je sada na Lici. Činjenica je da imamo ljude koji ovu zemlju promatraju kao neki oblik torte, koji skupa sa svojim koalicijskim partnerima dijele - nekome fete, nekome mrvice. To smo vidjeli sada i na proračunu i amandmanima", istaknuo je i dodao da je bešćutnost vladajućih, kako je rekao, najvidljivija u pristupu najranjivijim skupinama našeg društva.
"Ono što je važno da imaš određeno dostojanstvo kao čovjek, kao netko tko ima vlastito ime i prezime, nadanja. Navečer kad legneš u krevet, legneš sa strahovima i nadanjima da će sutra biti bolje. To sutra traje jako, jako dugo i nikome nije u cijeloj toj konstelaciji bolje osim svima onima koji su blizu stola svih onih koji cijepaju tu tortu", istaknuo je.
"Žene su prepuštene krkanima"
Govoreći o socijalnom sustavu i problemima djece, o kojima se govori najviše kad dođe do neke tragedije, Kujundžić je rekao: "Onda su svima puna usta određenih životnih situacija i pitanja je li se nešto moglo izbjeći. Onda taj narativ traje općenito nekoliko dana, a onda se vraćamo na nekakve uhodane priče koje su klikabilne - ustaša, partizana, lijevih, desnih... U Hrvatskoj ili voliš ovu zemlju i njene ljude, ili ne voliš. To je jedina podjela. Ako voliš ovu zemlju, onda je ne možeš krasti i moraš voditi računa o najranjivijima", poručio je.
"Ja ne znam iz kojeg razloga imamo promjene ministara s različitom energijom, s različitim životopisima, ali nama sustav godinama ostaje isti. To znači da je očito važno to što ćeš biti ministar, a ne ono što ćeš iza sebe ostaviti. Na kraju, zar je netko zaboravio da se nakon bilo kojeg dana trebaš pogledati u ogledalo?", poručio je.
Navodi da su nadzore obitelji dali vanjskim suradnicima, dok se stručni kadar u Ministarstvu bavi administracijom. "Mi imamo apsolutno promašenu politiku u toj dimenziji, i ono što je najgnjusnije je da se ne treba dogoditi tragedija, dovoljno je da ti kao ministar odeš u određenu ustanovu gdje su djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi. U prvom susretu s bilo kojim takvim djetetom, sve će ti biti jasno i upravo će taj susret biti forte svega ono što trebaš napraviti", poručio je.
Slična je, kaže, situacija o obiteljskim nasiljem iz Slatine. "Tu vidimo apsolutnu bešćutnost i odlijepljenost sustava od stvarnog života. Žene su prepuštene krkanima koji su sebi uzeli za pravo da može na nju dići ruku, šamarati je kako te volja, zaboravljajući da je to nečije dijete", zaključio je.
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