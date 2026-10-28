Riječ je o voću i povrću s niskim udjelom kalija i visokim udjelom vlakana i antioksidansa koje je ključno za smanjenje metaboličke acidoze, odnosno nakupljanja kiseline. Od voća su to borovnice, jagode, maline i brusnice koje imaju iznimno nizak udio kalija i fosfora i snažno protuupalno djelovanje, zatim jabuke i kruške koje sadrže vlakna. Agrumi se preporučuju u umjerenim količinama, a i ananas i grožđe su odlične opcije s niskim udjelom kalija.