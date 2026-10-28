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ŠTO KAŽU STRUČNJACI?

Imate problema s bubrezima? Znanstvenici otkrili koje namirnice mogu pomoći

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Hina
|
28. lis. 2026. 10:08
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voće i povrće
Unsplash/Scott Warman

Desetogodišnje kliničko ispitivanje pokazalo je da konzumiranje određenog voća i povrća može pomoći osobama s kroničnom bubrežnom bolešću (KBB) da smanje posjete bolnicama povezane s pojavom viška kiseline u organizmu.

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U studiji je sudjelovalo 108 odraslih osoba s kroničnom bubrežnom bolešću u trećem stadiju i metaboličkom acidozom, stanjem u kojemu se u organizmu nakuplja previše kiseline. Istraživači su podijelili sudionike u tri skupine od po 36 osoba. Rezultati su predstavljeni na Tjednu o zdravlju bubrega Američkog društva za nefrologiju (ASN) održanom od 22. do 25. listopada u Denveru.

KBB je trajno i progresivno oštećenje građe i funkcije bubrega koje traje dulje od tri mjeseca. Najčešći uzrok oštećenja bubrežnih krvnih žila su šećerna bolest (dijabetes) i visoki krvni tlak, a od ostalih uzroka to su genetske bolesti, kronične upale, pretilost i dugotrajna upotreba određenih lijekova.

U sklopu studije jedna je skupina konzumirala voće i povrće koje je poboljšalo smanjenje razine kiseline, druga je uzimala natrijev bikarbonat, a kod treće se primjenjivala standardna medicinska skrb.

I prehrana s voćem i povrćem i tretman natrijevim bikarbonatom osmišljeni su na način da se smanji razina kiseline u prehrani za 50 posto. To je istraživačima omogućilo da usporede učinke dvaju pristupa u određenom razdoblju.

Sudionici studije praćeni su 10 godina, a znanstvenici su u svim trima skupinama evidentirali 115 prijema u bolnicu i 166 posjeta hitnoj službi. Za vrijeme istraživanja dijalizu je trebalo 34 sudionika.

Natrijev bikarbonat često se koristi za to da se u pacijenata s bubrežnim bolestima pod kontrolom drži višak kiseline. No studija ukazuje na to da određeno voće i povrće omogućuje još jedan način uspješnog kontroliranja ove bolesti i nosi potencijalnu korist kada je posrijedi manji broj posjeta bolnici.

Rezultati su pokazali važnost prehrane u što uspješnijem držanju bubrežnih bolesti pod kontrolom.

Riječ je o voću i povrću s niskim udjelom kalija i visokim udjelom vlakana i antioksidansa koje je ključno za smanjenje metaboličke acidoze, odnosno nakupljanja kiseline. Od voća su to borovnice, jagode, maline i brusnice koje imaju iznimno nizak udio kalija i fosfora i snažno protuupalno djelovanje, zatim jabuke i kruške koje sadrže vlakna. Agrumi se preporučuju u umjerenim količinama, a i ananas i grožđe su odlične opcije s niskim udjelom kalija.

Od povrća s niskim udjelom kalija stručnjaci preporučuju kupusnjače, poput cvjetače, brokule i kupusa, potom korjenasto i glavičasto povrće, poput mrkve, luka i rotkvice te krastavce i tikvice koji sadrže visok udio vode i nizak udio minerala što olakšava filtraciju.

Važno je istaknuti da se pacijenti s kroničnom bubrežnom bolešću trebaju posavjetovati sa svojim liječnicima prije većih promjena u prehrani, jer određeno voće i povrće sadrži visoku razinu kalija, što može biti opasno za ljude čiji ga bubrezi ne mogu učinkovito izlučiti iz organizma.

"Ovi nalazi idu u prilog procjeni prehrambenih intervencija kod kronične bubrežne bolesti ne samo na razini pojedinca, već i na razini populacije, jer kumulativne kliničke i ekonomske koristi mogu biti vrlo značajne. Ističu i potencijalnu vrijednost ulaganja u voće i povrće kao strategiju liječenja koja pridonosi kvaliteti života, osobito u slučaju kada se povoljan klinički ishod može postići bez povećanja ukupnih troškova", rekla je jedna od autorica studije Nimrit Goraya.

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Teme
bolesti bubrega bubrezi kronična bubrežna bolest povrće voće zdrava prehrana

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