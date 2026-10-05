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FOTO / Policija pronašla arsenal zabranjenog oružja: Bombe, mine, tisuće metaka, raketni bacač...
Policijski službenici Policijske uprave požeško-slavonske su temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu, 30. rujna te 1. i 2. listopada 2026. pretražili više adresa na području mjesta Pavlovci, izvijestila je požeško-slavonska policija.
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U pretragama su pronađeni automatska puška, ručni raketni bacač, ručna kumulativna bomba, šest protupješačkih mina, 25 ručnih bombi, dva kilograma eksploziva, ukupno 2.090 komada raznog streljiva te detonatori, upaljači i druga oprema i dijelovi oružja.
Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je 52-godišnji muškarac neovlašteno nabavio i posjedovao oružje i eksplozivne tvari koje pripadaju kategoriji A - zabranjeno oružje.
Protiv osumnjičenog slijedi kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Požegi zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.
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