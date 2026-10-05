Oglas

velika zapljena

FOTO / Policija pronašla arsenal zabranjenog oružja: Bombe, mine, tisuće metaka, raketni bacač...

author
N1 Info
|
05. lis. 2026. 10:19
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
IMG_7962
PU požeško-slavonska

Policijski službenici Policijske uprave požeško-slavonske su temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu, 30. rujna te 1. i 2. listopada 2026. pretražili više adresa na području mjesta Pavlovci, izvijestila je požeško-slavonska policija.

Oglas

U pretragama su pronađeni automatska puška, ručni raketni bacač, ručna kumulativna bomba, šest protupješačkih mina, 25 ručnih bombi, dva kilograma eksploziva, ukupno 2.090 komada raznog streljiva te detonatori, upaljači i druga oprema i dijelovi oružja.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je 52-godišnji muškarac neovlašteno nabavio i posjedovao oružje i eksplozivne tvari koje pripadaju kategoriji A - zabranjeno oružje.

Protiv osumnjičenog slijedi kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Požegi zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

IMG_7964
IMG_7935
IMG_7989
Pogledajte Galeriju

PROČITAJTE JOŠ

Teme
crna kronika hrvatska oružje policija požega

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ