Miro Kovač: Sanjari u BiH su izgubili, a pragmatika je pobijedila

"U Srbiji postoji strah kod Vučića i Naprednjaka, da bi ih mogla zateći sudbina koja je došla glave i Orbana. Posebno nakon skupa SNS-a u Areni, gdje je Vučić najavljivao da će doći Fico na skup, da bi Fico na kraju otkazao dolazak iz zdravstvenih razloga. Njegovo pismo podrške je pročitano, ali on nije došao. Mogli bismo pretpostaviti da je procjena da nije baš sigurna pobjeda Vučića i njegove stranke na ovim izborima, da je studentska lista jedna opasnost po njega i da se vidi po načinu komunikacije, da se Brnabić žali na neke videe na račun Vučića... To pokazuje jednu nesigurnost. Vidjet ćemo što će glasači odlučiti, ali čini se, vidjet ćemo, da je tamo sve moguće. Da su moguće i promjene i da Vučić pobijedi, sve je jako tijesno", govori Kovač.