izbori u regiji
Miro Kovač: Sanjari u BiH su izgubili, a pragmatika je pobijedila
Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač komentirao je s Ninom Kljenak u novom danu aktualna vanjskopolitička pitanja. Izbori u Bosni i Hercegovini donijeli su hrvatsku predstavnicu u Predsjedništvo susjedne zemlje. Članica ovog konstitutivnog naroda tako će u narednom mandatu predstavljati Hrvate u BiH, što predstavlja veliku promjenu nakon godina koje je u toj fotelji proveo zagovaratelj "građanske BiH", Željko Komšić.
Izbori u BiH
"Rezultati pokazuju da su sanjari izgubili, a pragmatika pobijedila. Komšić i cijela ta priča je loše prošla na ovim izborima. Ljudi su glasovali za nacionalne opcije bilo one lijevo ili desno, i kod Srba i kod Bošnjaka i kod Hrvata. Iz hrvatske perspektive, važno je da je konačno izabrana predstavnica, osoba koja je dobila glasove Hrvata i koja će biti predstavnica Hrvata", govori Kovač o jučerašnjim izborima u susjednoj BiH.
"Vidimo da su hrvatske stranke prošle pobjednički u hrvatskim sredinama i bez njih neće biti vlade ni u Federaciji ni u BiH. Slaba je izlaznost, što je loše, ali to nije ništa novo. Ljudi nisu zainteresirani za izbore", upozorava bivši ministar.
"SDA je i dalje daleko najjača stranka u bošnjačkom korpusu i Dodik kod Srba. BiH je na 36 posto prosjeka BDP-a EU-a, duplo manje od Hrvatske. Ima još puno posla. Nadam se da će novoizabrani predstavnici krenuti u ozbiljnije promjene kako bi ta država iskoristila promjene za brži ekonomski razvoj", kaže Kovač.
Poruka Denisa Bećirovića
Denis Bećirović, novi-stari bošnjački član Predsjedništva BiH, poslao je poruku Zagrebu i Beogradu, da se prema BiH trebaju odnositi kao Pariz i London prema Švicarskoj.
"On cilja na svoju publiku, on pogađa bilo svojih birača, on govori kao bošnjački suverenist, tako da je bošnjački element glavni u BiH. To ja sve razumijem, ali BiH je specifična i bh. Hrvati poštuju BiH, nitko ne želi komad zemlje odnijeti negdje drugdje. Neke priče o separatizmu što se tiče Srba, isto nisu realne. Loži se vatra po potrebi. BiH se sastoji od dva entiteta i dok postoji glavni gospodar, SAD, koji je kum i kuma, roditelj u političkom smislu, to će tako ostati. To je tako napravljeno, provedeno, dogovoreno i sve drugo nije realno", kaže Kovač.
"Politički folklor će i dalje postojati, on se ne smije zanemariti, ali dok je Amerike, BiH će ostati i opstati u ovakvom obliku. Jedino da se dogodi da netko tamo prihvati ideju reorganizacije BIH, ali BiH je za njih nevažna, oni se ne bave Bosnom i Hercegovinom, važno im je da tamo nema rata, da se nitko ne tuče. Sve drugo je folklor, a on se u BiH manifestira tako, on svugdje postoji", uvjeren je Kovač.
Izbori u Srbiji
"U Srbiji postoji strah kod Vučića i Naprednjaka, da bi ih mogla zateći sudbina koja je došla glave i Orbana. Posebno nakon skupa SNS-a u Areni, gdje je Vučić najavljivao da će doći Fico na skup, da bi Fico na kraju otkazao dolazak iz zdravstvenih razloga. Njegovo pismo podrške je pročitano, ali on nije došao. Mogli bismo pretpostaviti da je procjena da nije baš sigurna pobjeda Vučića i njegove stranke na ovim izborima, da je studentska lista jedna opasnost po njega i da se vidi po načinu komunikacije, da se Brnabić žali na neke videe na račun Vučića... To pokazuje jednu nesigurnost. Vidjet ćemo što će glasači odlučiti, ali čini se, vidjet ćemo, da je tamo sve moguće. Da su moguće i promjene i da Vučić pobijedi, sve je jako tijesno", govori Kovač.
Ursula von der Leyen zaobišla je Beograd na svojoj europskoj turneji. "Nije to samo Mladićev sprovod... Nema više Orbana, Fico nije došao, Von der Leyen ha zaobilazi, neke stvari se mijenjaju, izborna pobjeda nije više toliko sigurna", govori.
Intenzivno je bilo i prije 26 godina, na izborima 5. listopada, podsjeća Kovač. "Ako i pobijedi studentska lista, ne vjerujem da će doći do nekih velikih nereda", govori Kovač.
Sve je moguće, zaključuje opet.
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