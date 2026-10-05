Srpski izbornik bacio jaknu, divljao i psovao: "Ovakvog ga ne znamo"

AFP/PEDJA MILOSAVLJEVIC

Nogometaši Srbije poraženi su od Nizozemske u Eindhovenu u četvrtom kolu Lige nacija, a susret je u 83. minuti obilježila i burna reakcija srpskog izbornika Veljka Paunovića.

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Nakon jedne situacije u kojoj su na travnjaku završila dvojica srpskih igrača, Paunović je potpuno izgubio živce. Izbornik Srbije ljutito je skinuo jaknu i krenuo prigovarati litvanskom sucu Donatasu Rumšasu.

Paunović je bio vidno bijesan, a u jednom trenutku počeo je i psovati, no njegove reakcije nisu promijenile sudačku odluku.

"U 83. minuti utakmice Veljko Paunović pokazao je lice koje do sada nismo vidjeli. Ovakvog Paunovića ne znamo", piše Sportal.

Unatoč porazu, Srbija nije odigrala lošu utakmicu. Nizozemci nisu ostavili posebno uvjerljiv dojam, a susret je dugo bio rezultatski potpuno otvoren.

Domaćin je poveo u 31. minuti kada je Teun Koopmeiners pogodio za 1:0. Srbija je samo četiri minute kasnije uzvratila i izjednačila preko Mihajla Cvetkovića.

Nizozemska je do novog vodstva stigla u 72. minuti, a pogodak je postigao Joshua Zirkzee, koji je ušao s klupe.