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POLICIJA OTKRILA DETALJE

Nasjeli na obećanje o nasljedstvu: Policija otkrila veliku prijevaru

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Hina
|
12. stu. 2026. 10:43
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Gavel, Euros, and Handcuffed Woman
Open AI / ChatGPT

Policija sumnjiči 57-godišnjakinju s područja općine Velika da je obećanjem nasljedstva navela više od 40 osoba na uplatu novca te ga prebacivala na račun u inozemstvu, a šteta se procjenjuje na više od 130.000 eura.

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Policija je u četvrtak izvijestila da je dovršila kriminalističko istraživanje nad 57-godišnjom hrvatskom državljankom koju sumnjiči za prijevaru i pranje novca.

Prema policijskom priopćenju, osumnjičena je od studenoga 2023. do listopada 2025. lažnim prikazivanjem činjenica i obećanjem da će ostvariti nasljedstvo navela više od 40 osoba da joj uplate novac na bankovni račun. Među njima je 14 hrvatskih državljana.

Policija je utvrdila da je od studenoga 2023. do rujna 2026. uplaćeni novac prebacivala na račun otvoren u inozemstvu kako bi prikrila njegovo nezakonito podrijetlo.

Protiv 57-godišnjakinje slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, kažu u policiji.

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Teme
crna kronika hrvatska policija prevara

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