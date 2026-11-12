Talibani "uveli novu zabranu": Ženama uskraćuju čak i hitnu medicinsku pomoć

Farida se sa svojom obitelji početkom ove godine vratila iz Irana u Herat, grad na zapadu Afganistana. Poput mnogih migranata koji su bili prisiljeni na povratak, i oni se suočavaju s poteškoćama u pronalaženju posla i osiguravanju prihoda. U njihovoj teškoj financijskoj situaciji odlazak liječniku postao je luksuz, no bol je početkom srpnja natjerala Faridu da potraži pomoć u stomatološkoj ordinaciji u heratskoj četvrti Bakrabad, piše The Guardian.