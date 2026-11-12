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Talibani "uveli novu zabranu": Ženama uskraćuju čak i hitnu medicinsku pomoć
Stomatolozi navode da zabranu provode talibanske sigurnosne snage, koje upadaju u ordinacije i upozoravaju stomatologe da će završiti u zatvoru ako u njihovim ordinacijama zateknu pacijentice.
Farida, 37-godišnjakinja, jedne se noći probudila zbog nepodnošljive zubobolje. Tijekom sljedećih nekoliko dana bol je postajala sve jača.
"Zubi su mi već godinama bili uništeni. Kutnjaci s obje strane čeljusti bili su mi teško oštećeni. Noću nisam mogla spavati, a jedva sam mogla i jesti”, rekla je.
Farida se sa svojom obitelji početkom ove godine vratila iz Irana u Herat, grad na zapadu Afganistana. Poput mnogih migranata koji su bili prisiljeni na povratak, i oni se suočavaju s poteškoćama u pronalaženju posla i osiguravanju prihoda. U njihovoj teškoj financijskoj situaciji odlazak liječniku postao je luksuz, no bol je početkom srpnja natjerala Faridu da potraži pomoć u stomatološkoj ordinaciji u heratskoj četvrti Bakrabad, piše The Guardian.
Stomatolog koji ju je pregledao rekao joj je da nekoliko zuba treba izvaditi i zamijeniti implantatima ili zubnim protezama. U ordinaciji su joj izradili plan liječenja koji je uključivao nekoliko dolazaka, uz obvezu plaćanja cjelokupnog iznosa unaprijed.
Međutim, tijekom trećeg dolaska, kada su joj trebali biti ugrađeni implantati, rečeno joj je: "Trenutačno vas ne možemo liječiti. Idite kući, a mi ćemo vas nazvati jer je došlo do problema.”
Farida se vratila kući, ali i dalje nije mogla normalno jesti ni piti. Dva dana poslije nazvala je ordinaciju. Rekli su joj da više nije moguće dovršiti njezino liječenje.
"Stigla je naredba Ministarstva za promicanje vrlina i sprječavanje poroka prema kojoj stomatolozi muškarci više ne smiju liječiti pacijentice. Ako se situacija promijeni, nazvat ćemo vas.”
Tri mjeseca poslije Faridino liječenje i dalje nije dovršeno.
Iako nije javno objavljena nikakva zabrana prema kojoj stomatolozi muškarci ne smiju liječiti žene, čini se da se takva zabrana proširila cijelom zemljom, pokazuju medijski izvještaji.
Stomatolozi navode da zabranu provode talibanske sigurnosne snage, koje upadaju u ordinacije i upozoravaju stomatologe da će završiti u zatvoru ako u njihovim ordinacijama zateknu pacijentice.
U većini pokrajina liječnici muškarci također su dobili naredbe i upute talibana da ne pregledavaju pacijentice. Liječnici tvrde da im nije dopušteno pregledavati žene ni pružati im hitnu medicinsku pomoć, osim pod određenim uvjetima, primjerice ako je prisutan muški skrbnik pacijentice (mahram) ili ako određene medicinske postupke obavljaju medicinske sestre.
"Nije nam dopušteno izravno pregledavati pacijentice jer nismo njihovi mahrami. Nije važno koliko je zahvat jednostavan ni koliko je zdravstveno stanje pacijentice kritično”, kaže Samim, kirurg koji već 15 godina radi u javnoj bolnici na sjeveru Afganistana.
Zabranjeno i oslovljavati pacijentice imenom
Sve strože zabrane dosežu novu razinu apsurda. Dužnosnicima u pokrajini Balkh na sjeveru Afganistana zabranjeno je čak i oslovljavati pacijentice njihovim pravim imenima.
U svibnju su vlasti, prema dostupnim informacijama, naredile svim bolnicama, privatnim ordinacijama i klinikama da umjesto ženskih imena upotrebljavaju riječ "Bibi”. Naglasile su da se ta uputa mora poštovati čak i pri ispisivanju liječničkih recepata.
Talibansko ograničavanje pristupa zdravstvenoj skrbi za žene događa se istodobno s ograničavanjem njihove mogućnosti da i same postanu liječnice.
Od prosinca 2024. ženama je oduzeto pravo na školovanje u medicinskim obrazovnim ustanovama, a liječnici u bolnicama potvrdili su da su talibani zabranili zapošljavanje ženskog osoblja.
Talibani od preostalih liječnica koje još rade zahtijevaju da imaju muškog skrbnika, odnosno mahrama.
Jedna pacijentica ispričala je da je bila prisiljena čekati pregled kod liječnika muškarca u ordinaciji u kojoj nije bilo ženskog osoblja, iako je došla u pratnji oca.
Rečeno joj je da liječnik mora pričekati dolazak još jedne pacijentice s njezinim muškim skrbnikom kako bi joj ta žena mogla pomoći ako dođe do problema, budući da liječnik ne smije dodirivati pacijenticu.
Ženama tako preostaje nekoliko mogućnosti: riskirati vlastitu sigurnost, ali i sigurnost liječnika i ordinacija, kako bi dobile medicinsku pomoć, obratiti se nedovoljno kvalificiranim zdravstvenim djelatnicama ili jednostavno živjeti sa svojim zdravstvenim tegobama.
*Imena su promijenjena.
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