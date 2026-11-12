Savjeti stomatologa
Kako spriječiti da hrana i piće ostavljaju mrlje na zubima?
Stanete li pred police s pastama za zube u supermarketu, primijetit ćete da su njihova pakiranja prepuna tvrdnji o izbjeljivanju zuba.
Čini se da smo više nego ikad zaokupljeni bjelinom svojih zuba. Britanska dobrotvorna organizacija Oral Health Foundation utvrdila je da bi 42 posto ljudi, kada je riječ o njihovu osmijehu, prije svega željelo promijeniti upravo bjelinu svojih zuba, piše BBC.
No jesu li proizvodi za izbjeljivanje jedino rješenje? Ili nam hrana koju jedemo može pomoći da naši zubi ostanu biserno bijeli?
Što uzrokuje mrlje na zubima?
Postoje dvije vrste promjene boje zuba, objašnjava stomatolog Toby Hancock, koji radi u privatnoj ordinaciji i britanskom javnom zdravstvenom sustavu (NHS): unutarnja i vanjska obojenja.
Unutarnje obojenje nastaje kada promjena boje potječe iz unutrašnjosti zuba. Mogu ga uzrokovati genetska stanja poput amelogenesis imperfecta, koja mogu utjecati na boju zubne cakline, ili reakcije na određene lijekove.
Vanjsko obojenje, kao što se može pretpostaviti, nastaje na površini zuba. Mogu ga uzrokovati pušenje, loša oralna higijena te hrana i piće.
Koja hrana najviše uzrokuje mrlje na zubima?
Hancock kaže da su najveći krivci oni za koje mnogi već znaju: napitci koji sadrže tanine, prirodne spojeve prisutne u biljkama.
„Crno vino, kava, čaj – to su klasični uzročnici mrlja. Espresso se osobito lako zadržava na zubima.”
No promjene boje mogu uzrokovati i druge namirnice i napitci intenzivnih boja, poput kole, tamnog bobičastog voća, balzamičnog octa i cikle, navodi zdravstvena tvrtka Bupa.
Upozoravaju da čak i snažni pigmenti u umacima na bazi rajčice i umaku od soje mogu ostaviti tragove na zubima.
Još jedan uzročnik skriva se među začinima i jelima koja naručujemo iz restorana.
„Umak od curryja izvrstan je za stvaranje mrlja”, kaže Hancock, objašnjavajući da je razlog kurkuma.
Svi smo vidjeli kako posuđe može požutjeti nakon jela poput biryanija, a to je dobar pokazatelj onoga što se može dogoditi i našim zubima.
„Porculan i zubna caklina vrlo su slični po svojoj mikrostrukturi, koja nažalost pogoduje zadržavanju pigmenata”, objašnjava.
„Sve što može ostaviti mrlju na tanjuru može obojiti i vaše zube.”
Iako bi izbjegavanje svih tih namirnica i napitaka moglo pomoći u očuvanju bjeline zuba, to možda nije osobito praktično rješenje.
Jednostavni prehrambeni trikovi za sprječavanje promjene boje zuba
Iako je pranje zuba odmah nakon jela najbolji način izbjegavanja mrlja, to nije uvijek moguće.
Dobra je vijest da možete pomoći u sprječavanju promjene boje čak i kada nemate četkicu za zube pri ruci.
Hancock kaže da bi hrskavi međuobrok mogao biti od pomoći.
„Svaka tvrđa hrana zapravo omogućuje mehaničko čišćenje. Kada zagrizete nešto poput sirove mrkve ili celera, te namirnice djeluju poput strugača koji uklanja zubni plak.”
Ipak, treba biti oprezan s voćem jer sadrži kiseline koje mogu oštetiti zaštitni vanjski sloj zuba, zbog čega oni postaju podložniji nastanku mrlja.
Sir je, s druge strane, dobar izbor – samo treba odabrati odgovarajuću vrstu.
„Tvrdi sir vrlo je dobar za čišćenje. Kada ga zagrizete, na njemu bi trebali ostati jasno vidljivi tragovi zuba. Mekani, ljepljivi sirevi nemaju isti učinak jer se jednostavno lijepe za zube.”
Dakle, nema više čišćenja zuba briejem, dogovoreno?
Savjeti stomatologa za bjelje zube
Najbolji način da zubi ostanu bijeli jest prije svega održavati ih čistima, kaže Hancock. Zube bismo trebali prati najmanje dvaput dnevno, ali korisno ih je očistiti i nakon obroka.
„Ako je površina cakline lijepo čista i sjajna, mrlje će se teže zadržavati”, objašnjava.
„Primjerice, dobro ulaštena šalica za čaj bit će otpornija na nastanak mrlja s unutarnje strane. No ako je površina prljava, mrlje će se mnogo lakše primiti.”
Čini se da je prevencija bolja od liječenja, osobito kada uzmemo u obzir koliko tretmani izbjeljivanja zuba mogu koštati. Postoje i drugi, iznenađujuće jednostavni načini sprječavanja nastanka mrlja, osobito za ljubitelje napitaka bogatih taninima.
„Nakon posljednjeg gutljaja kave otiđite do sudopera, isperite šalicu i zatim iz nje popijte malo vode”, predlaže Hancock.
„Promućkajte vodu po ustima i ispljunite je. Tako ćete ukloniti dio tanina.”
Promjene životnih navika također mogu pomoći, navodi Bupa. Primjerice, dodavanje mlijeka u čaj i kavu može smanjiti nastanak mrlja, dok upotreba slamke za hladne napitke tamne boje omogućuje da tekućina u velikoj mjeri zaobiđe zube.
No naš omiljeni prijedlog podsjeća na dobro poznat trik za čišćenje: baš kao što se bijelo vino navodno može koristiti za uklanjanje mrlja od crnog vina s tepiha, čaša chardonnaya mogla bi pomoći u uklanjanju tragova koje je na zubima ostavio malbec tijekom večere.
„Ako pijete crno vino, završite čašom bijelog. Ono će zbog svojih kiselina pomoći u otapanju mrlja”, kaže Hancock.
„To je vrlo učinkovit način suzbijanja učinka crnog vina.”
Dakle, ako želite bjelji osmijeh, postoji mnogo toga što možete pokušati prije nego što potrošite novac na tretmane izbjeljivanja zuba.
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