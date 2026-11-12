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NOVA STUDIJA

Popularna pića povezana s ozbiljnim srčanim problemima: Posebno su ugroženi mladi

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Hina
|
12. stu. 2026. 10:29
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energetska pića, kofein
Pixabay/Ilustracija

Novo istraživanje koje je objavilo Američko udruženje za srce povezalo je energetska pića i stimulativne dodatke prehrani s ozbiljnim srčanim problemima, uključujući srčane udare i iznenadni srčani zastoj.

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Nalazi se temelje na analizi više od 28.000 izvješća podnesenih Američkoj agenciji za hranu i lijekove između 2017. i 2025. godine.

Tijekom studije, istraživači su ispitali izvješća o problemima povezanim sa srcem, uključujući srčane udare, iznenadni srčani zastoj i nepravilne srčane ritmove.

Otkrili su da su odrasle osobe u dobi od 18 do 34 godine koje su iskusile ove probleme češće konzumirale energetska pića s kofeinom ili dodatke prehrani koji sadrže stimulanse, poput praškova za prije treninga.

Prema istraživačima, srčani udari su oko 4,5 puta vjerojatnije povezani s energetskim pićima i dodacima prehrani koji sadrže stimulanse.

Nepravilni srčani ritmovi, posebno ventrikularne aritmije, i palpitacije srca bili su oko četiri puta vjerojatnije povezani s visokim unosom kofeina.

Studija je također pronašla veze između konzumacije energetskih pića i drugih problema povezanih sa srcem.

To je uključivalo gotovo tri puta veću vjerojatnost ubrzanog rada srca, 2,71 puta veću vjerojatnost bolova u prsima i gotovo dvostruko veću vjerojatnost nesvjestice.

Sveukupno, nalazi izazivaju zabrinutost zbog mogućih srčanih rizika konzumiranja energetskih pića i dodataka prehrani s visokim udjelom kofeina, posebno među mlađim odraslim osobama.

„Naši nalazi podupiru argumente za sustavnije praćenje sigurnosti proizvoda koji sadrže kofein i stimulanse“, rekao je autor studije Sai Samayamanthula s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Virginiji.

„Osim toga, zdravstveni djelatnici trebali bi se sjetiti pitati svoje mlađe pacijente koji imaju palpitacije, bolove u prsima ili nesvjestice jesu li nedavno ili redovito konzumirali ove proizvode.“

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Teme
dodaci prehrani energetska pića zdravlje

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