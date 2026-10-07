Srbin (23) s Interpolove tjeralice uhićen u Solunu. Osumnjičen da je bio šef kradljivaca luksuznih auta

Srpsko Ministarstvo unutarnjih poslova u siječnju 2024. objavilo je da je u akciji na području Beograda, Šapca, Novog Sada i Sremske Mitrovice uhićeno 11 osoba. Među njima je bio i M. T., kojeg su zajedno s još jednim muškarcem označili kao mogućeg organizatora kriminalne skupine. Kaznenom prijavom tada je bilo obuhvaćeno još 14 osoba.