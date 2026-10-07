AKCIJA GRČKE POLICIJE
Srbin (23) s Interpolove tjeralice uhićen u Solunu. Osumnjičen da je bio šef kradljivaca luksuznih auta
U Solunu je uhićen 23-godišnji državljanin Srbije za kojim je bila raspisana Interpolova crvena tjeralica, dok je među privedenima i 40-godišnjak kojeg srpski istražitelji sumnjiče da je bio jedan od organizatora skupine koja se bavila krađom i preprodajom luksuznih automobila.
Policijska akcija provedena je 30. rujna u ugostiteljskom objektu na novoj solunskoj obali. Naoružani grčki policajci ušli su u lokal i priveli skupinu muškaraca.
Prema pisanju grčkih medija, uz 23-godišnjeg Srbina privedena su još četvorica državljana Srbije, u dobi od 24, 24, 25 i 40 godina, kao i 55-godišnji državljanin Češke, prenosi Index.
Kod jednog Srbina pronađena lažna hrvatska osobna iskaznica
Grčka policija utvrdila je da je nekoliko privedenih muškaraca kod sebe imalo dokumente za koje se sumnja da su krivotvoreni.
Dvadesettrogodišnjak za kojim je bila raspisana tjeralica policiji je, prema grčkim medijima, pokazao srpsku putovnicu sa svojom fotografijom, ali izdanu na drugo ime. Kod 25-godišnjeg državljanina Srbije pronađena je hrvatska osobna iskaznica koja je glasila na drugu osobu, a policija također sumnja da je bila krivotvorena.
Posebnu pozornost istražitelja privukao je 40-godišnji Srbin. Kod njega su pronađene ukrajinska putovnica na drugo ime, ukrajinska vozačka dozvola i slovačka osobna iskaznica. Prema grčkim izvorima, upravo je s tom putovnicom 27. rujna ušao u Grčku, tri dana prije uhićenja.
Srpski mediji danas navode da je riječ o M. T., protiv kojeg se u Srbiji već vodi postupak zbog organiziranog kriminala.
Sumnjiče ga da je organizirao skupinu za preprodaju ukradenih automobila
Srpsko Ministarstvo unutarnjih poslova u siječnju 2024. objavilo je da je u akciji na području Beograda, Šapca, Novog Sada i Sremske Mitrovice uhićeno 11 osoba. Među njima je bio i M. T., kojeg su zajedno s još jednim muškarcem označili kao mogućeg organizatora kriminalne skupine. Kaznenom prijavom tada je bilo obuhvaćeno još 14 osoba.
Prema policijskim sumnjama, skupina je od 2020. do 2024. nabavljala novije i luksuzne automobile ukradene u državama Europske unije. Vozila su potom dovozili u Srbiju, gdje su im u garažama i autoservisima mijenjali brojeve šasija i motora.
Takvi su automobili zatim, uz krivotvorenu dokumentaciju, prodavani u Srbiji i drugim europskim državama kao legalno nabavljena vozila. Srpski MUP tada je objavio da je skupina na taj način ostvarila višemilijunsku protupravnu korist.
Tijekom pretresa policija je pronašla automobile i dijelove vozila, elektroničku opremu za pokretanje i krađu luksuznih automobila, nekoliko stotina tisuća eura te veću količinu zlatnog nakita.
Policija provjeravala mogućnost pripreme ubojstva
Glavna meta akcije u Solunu ipak je bio 23-godišnji Srbin za kojim je bila raspisana međunarodna tjeralica zbog pljačke počinjene u Beogradu 2025. godine. Prema dokumentima srpskih vlasti koje prenose grčki mediji, pljačka je bila povezana s kriptovalutama vrijednima više od 50.000 eura.
Grčka policija provjeravala je i informacije prema kojima bi njegov dolazak u Solun mogao biti povezan s pripremom novog kaznenog djela. Pojedini grčki mediji, pozivajući se na policijske izvore, objavili su da se istraživala mogućnost pripreme ubojstva pripadnika suparničke kriminalne skupine.
Ta sumnja zasad nije potvrđena optužnicom. Uhićeni 23-godišnjak dan nakon akcije pred grčkim je tužiteljem pristao na izručenje Srbiji, piše Index.
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