PREPRODAVALI IH
Uskok proširio istragu protiv petorke osumnjičene za krađu 31 automobila
Uskok je, nakon pokretanja istrage protiv petorke osumnjičene za krađu i preprodaju 31 automobila, proširio istragu protiv trojice ranije okrivljenih te pokrenuo istragu protiv 54-godišnjeg hrvatskog državljanina te 46-godišnjaka i 42-godišnjaka s dvojnim državljanstvom Hrvatske i BiH.
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Tužiteljstvo sumnja da su prvookrivljeni i drugookrivljeni, osim što su tijekom 2024. i 2025. povezali u zajedničko djelovanje s još trojicom okrivljenika radi stjecanja i podjele znatne nepripadne koristi ostvarene krađama, prodajom, zamjenom i predajom vozila nepoznatim osobama radi korištenja automobilskih dijelova, od srpnja 2020. do ožujka 2021., s istim ciljem povezali u zajedničko djelovanje još trojicu okrivljenika.
Uskok sumnja da su dvojica vođa zločinačke organizacije i šestookrivljeni obilazili i nadzirali lokacije u Zagrebu i Dalmaciji gdje su pronalazili vozila pogodna za otuđenje. Kada bi pronašli odgovarajuće vozilo, stavljali bi ga u pogon koristeći specijalizirani alat i elektroničku opremu koju im je dobavljala osoba iz Bosne i Hercegovine.
Kako bi osigurali daljnji neometani prijevoz takvih vozila i prikrili da su otuđena, dvojica vođa osumnjičene zločinačke organizacije su na njih montirali prethodno pribavljene registarske oznake drugih vozila te ih zatim, uz pomoć sedmookrivljenog i drugih osoba odvozili na skrovite lokacije ili u garaže na području Zagreba.
Pritom su prvookrivljeni i drugookrivljeni, koristeći se drugim vozilima kao prethodnicom, osiguravali rutu kretanja otuđenih vozila radi izbjegavanja policijskih kontrola, navodi Uskok dodajući kako su vođe osumnjičene organizacije angažirali dvojicu okrivljenika i još jednu osobu kao vozače za prijevoz vozila od Zagreba do Imotskog te zatim u BiH.
Uskok ističe da su pripadnici osumnjičene organizacije otuđili ukupno 21 vozilo vrijednosti od najmanje 299.301 eura. Također se sumnja da su dvojica vođa skupine i četvrtookrivljeni, uz ranijih deset krađa automobila, otuđili dodatna tri vozila čime su se okoristili za najmanje 238.500 eura.
U Uskoku navode da će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv dvojice okrivljenika, dok se ostali okrivljenici od ranije nalaze u istražnom zatvoru.
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