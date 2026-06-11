Uskok proširio istragu protiv petorke osumnjičene za krađu 31 automobila

Uskok sumnja da su dvojica vođa zločinačke organizacije i šestookrivljeni obilazili i nadzirali lokacije u Zagrebu i Dalmaciji gdje su pronalazili vozila pogodna za otuđenje. Kada bi pronašli odgovarajuće vozilo, stavljali bi ga u pogon koristeći specijalizirani alat i elektroničku opremu koju im je dobavljala osoba iz Bosne i Hercegovine.