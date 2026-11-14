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OGLASILA SE POLICIJA

Tragedija u Slavoniji: Žena pronađena mrtva, muškarac pod nadzorom policije

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N1 Info
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14. stu. 2026. 07:38
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Policija, automobil, policijska traka, policijski auto,
PU Vukovarsko-srijemska, Ilustracija

U stanu u Starim Mikanovcima u petak navečer pronađeno je tijelo žene s vidljivim ozljedama. Zbog sumnje da je riječ o nasilnoj smrti, policija provodi kriminalističko istraživanje.

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Kako je izvijestila Policijska uprava vukovarsko-srijemska, policijski službenici zaprimili su dojavu u 21:24 te su dolaskom na mjesto događaja u stanu zatekli mrtvu ženu.

Smrt i vidljive ozljede potvrdili su djelatnici hitne medicinske pomoći.

Zbog sumnje da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela, pod nadzorom policije nalazi se muškarac koji se dovodi u vezu s događajem.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku, izvijestila je policija nešto poslije ponoći.

Kako javlja 24sata, muškarac je navodno došao susjedi i rekao joj da je ubio ženu te je zamolio da pozove policiju.

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Teme
crna kronika hrvatska stari mikanovci ubojstvo žene

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