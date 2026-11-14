OGLASILA SE POLICIJA
Tragedija u Slavoniji: Žena pronađena mrtva, muškarac pod nadzorom policije
U stanu u Starim Mikanovcima u petak navečer pronađeno je tijelo žene s vidljivim ozljedama. Zbog sumnje da je riječ o nasilnoj smrti, policija provodi kriminalističko istraživanje.
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Kako je izvijestila Policijska uprava vukovarsko-srijemska, policijski službenici zaprimili su dojavu u 21:24 te su dolaskom na mjesto događaja u stanu zatekli mrtvu ženu.
Smrt i vidljive ozljede potvrdili su djelatnici hitne medicinske pomoći.
Zbog sumnje da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela, pod nadzorom policije nalazi se muškarac koji se dovodi u vezu s događajem.
Kriminalističko istraživanje je u tijeku, izvijestila je policija nešto poslije ponoći.
Kako javlja 24sata, muškarac je navodno došao susjedi i rekao joj da je ubio ženu te je zamolio da pozove policiju.
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