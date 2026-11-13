SPORADIČNA PALJBA
Milanović i Plenković opet zaratili. "Toga je puno manje jer se Milanović povukao u sjenu. To je njegova strateška odluka"
Puno su rjeđi okršaji predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića nego ranije. Naviknuti na njihove kontinuirane svađe i javna prepucavanja tijekom Milanovićevog prvog predsjedničkog mandata, a Plenkovićevog drugog premijerskog, zatišje u odnosima koje je nastupilo nakon Milanovićevog reizbora bitno drugačije određuje i usmjerava događaje na političkoj sceni.
U tom smislu ova godina počela je obećavajuće jer su i Vlada i Ured Predsjednika proljetos zajednički održali sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu, prve nakon pet godina. Upravo je petogodišnja stanka bila posljedica njihovog konflikta.
Prvi veći sukob između njih izbio je ljetos oko (ne)odlaska pripadnika Oružanih snaga na vojni mimohod u Pariz povodom francuskog nacionalnog praznika Dana Bastille. Nakon što je Milanović kao Vrhovni zapovjednik Oružanih snaga zabranio odlazak pripadnika Počasno-zaštitne bojne u Pariz, Hrvatsku su na mimohodu predstavljali pripadnici Antiterorističke jedinice Lučko.
Kada je koncem ljeta buknuo slučaj Gospić zbog nezakonito odloženog opasnog otpada, Milanović je podnio Zahtjev za izvanrednim zasjedanjem Hrvatskoga sabora no Sabor je na toj sjednici odbio sva četiri zaključka koja je on predložio.
Kao u dobra stara vremena...
Novi sukob izbio je ovoga tjedna nakon što je premijer Andrej Plenković u utorak u Saboru kazao kako je Hrvatska vojska u Misiji EU-a vojne pomoći Ukrajini (NSATU) nije sudjelovala zahvaljujući "prije svega politici Zorana Milanovića, ali i podršci koju je dobio od lijeve oporbe". Plenković je pritom rekao kako "Hrvatska vojska u biti nema pojma o tome što se sada zbiva u smislu vojne suradnje po pitanju potpori Ukrajini".
Milanović mu je uzvratio priopćenjem u kojemu je ustvrdio kako je Plenković "ponovno grubo uvrijedio Hrvatsku vojsku i sve njezine pripadnike" te da je on taj "koji nema pojma".
Potom se, kao u dobra stara vremena opet oglasio Plenković poručivši kako je Milanovićevo priopćenje čine "besramne laži na kojima je dijelom dobio izbore".
"Svjesno je izabrao trenutak"
"Zanimljivo je da već neko vrijeme nismo imali konflikt između predsjednika i premijera, odnosno da ga je bilo vrlo malo u odnosu na ranije", kaže politički analitičar Jerko Trogrlić nastavivši "A drugo zanimljivo za primijetiti jest da je i ovoga puta ista tema kao i prošli puta - vojska. Znači da nije bilo neke konkretne odluke ili ekscesa, nego je Milanović iskoristio rečenicu koju je Plenković izrekao u Saboru. Mislim da je Milanović svjesno izabrao trenutak da se uključi."
Mnogi očekuju ili barem predviđaju, poput bivšeg saborskog zastupnika Marka Vučetića nekidan na N1, kako bi se Milanović mogao aktivno uključiti u sljedeće parlamentarne izbore 2028. godine.
"Moguće je da ima plan za parlamentarne izbore" rekao je Vučetić.
Trogrlić pak kaže kako usprkos svemu ne vidi Milanovića kao aktera na tim izborima.
"Osim što je to u više navrata sam opovrgnuo izričito kazavši kako neće igrati ulogu kakvu je igrao na izborima 2024. godine, s druge strane dao je i do znanja da njegov predsjednički mandat traje duže od tih izbora. Time je odustao od uloge glavne opozicije Vladi i Plenkoviću prepustivši prostor SDP-u i Možemo! odnosno Siniši Hajdašu Dončiću."
"Dao malo ruke" SDP-u i Možemo!
Trgorlić podsjeća kako se jedno vrijeme Milanoviću zamjeralo što Hajdaša Dončića drži u svojoj sjeni.
"Sada se on kao ta sjena maknuo, međutim pokazalo se da se s druge strane nije našao pravi takmac Plenkoviću, čak i u situacijama poput kadroviranja u Vinogradskoj bolnici koja je izgledala loše po HDZ. Potom se dogodilo i Aktualno prijepodne u Saboru s fajtom u kojemu je Plenković, neovisno o iznesenim argumentima, izašao u najmanju ruku neporažen", kaže naš sugovornik.
"Moguće da je Milanović u tome prepoznao trenutak kada bi trebao "dati malo ruke" SDP-u i Možemo! pogotovo u situaciji koja se s ovim tužnim i tragičnim slučajem Jankomir sve više komplicira i očito neće biti afera od jednog dana", dodao je Trgorlić.
"Šest godina je igrao ulogu prvog opozicionara"
Prema Trogrlićevim riječima, Milanović je šest godina igrao ulogu prvog opozicionara u državi pa ni boljim kandidatima od Hajdaša Dončića ne bi pošlo za rukom izaći iz njegove sjene. A Milanovićevo povlačenje u sjenu ili zavjetrinu ne smatra njegovom lijenošću, kako neki tvrde, nego strateškom odlukom, da formalnoj opoziciji ne bude teret i sjena.
"Ne može me nitko uvjeriti da se u suprotnom Milanović ne bi javio oko toliko događaja proteklih mjeseci, a oko kojih se nije oglasio. Nije on danas manje aktivan i nema manje energije nego prije, nego je to očito strateška odluka. A, iskreno govoreći, kao predsjedniku države to mu je i ustavna pozicija."
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