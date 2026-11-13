Milanović i Plenković opet zaratili. "Toga je puno manje jer se Milanović povukao u sjenu. To je njegova strateška odluka"

"Zanimljivo je da već neko vrijeme nismo imali konflikt između predsjednika i premijera, odnosno da ga je bilo vrlo malo u odnosu na ranije", kaže politički analitičar Jerko Trogrlić nastavivši "A drugo zanimljivo za primijetiti jest da je i ovoga puta ista tema kao i prošli puta - vojska. Znači da nije bilo neke konkretne odluke ili ekscesa, nego je Milanović iskoristio rečenicu koju je Plenković izrekao u Saboru. Mislim da je Milanović svjesno izabrao trenutak da se uključi."