Tragedija kod Rovinja: U sudaru s kamionom poginuo vozač automobila

Zeljko Lukunic/PIXSELL

Jedna je osoba smrtno stradala u teškoj prometnoj nesreći koja se u četvrtak oko 12.30 sati dogodila na cesti D 303 između mjesta Putini i skretanja za Limski kanal, izvijestila je istarska policija.

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U nesreći su sudjelovali osobni automobil i kamion, a smrtno je stradao hrvatski državljanin koji je bio za upravljačem osobnog automobila.

Djelatnici prometne policije još uvijek obavljaju očevid kako bi utvrdili okolnosti koje su dovele do nesreće. Zbog očevida je dionica ceste od 12.55 sati zatvorena za promet.