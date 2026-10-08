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EUROPOL U AKCIJI

Veliki udarac narko kartelu: Deseci uhićenih, zaplijenjene tone droge i oružja, jedan "pao" i u Hrvatskoj

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Hina
|
08. lis. 2026. 13:33
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EUROPOL
EUROPOL

U međunarodnoj operaciji protiv kriminalne mreže povezane sa Zapadnim Balkanom uhićeno je 47 osoba, među njima jedna u Hrvatskoj, a skupinu povezuju s krijumčarenjem velike količine droge, ubojstvima, otmicama i nasilnim obračunima diljem Europe.

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Operacija je kulminirala 6. listopada, kada su policijski službenici pretražili 42 nekretnine u Sloveniji i Španjolskoj. U Sloveniji su uhićene 34 osobe, a u Španjolskoj i Hrvatskoj po jedna. Još 11 osumnjičenika uhićeno je tijekom ranijih faza istrage, izvijestio je Europol u četvrtak.

Brutalno nasilje protiv članova skupine

U akciji je zaplijenjeno 66 kilograma droge, od čega 51 kilogram kanabisa i 15 kilograma amfetamina, kao i vatreno oružje, nakit i novac.

Prema Europolu, kriminalna mreža krijumčarila je drogu skrivenu među legalnim komercijalnim pošiljkama, koristeći postojeće međunarodne transportne rute. Kada bi pošiljke bile zaplijenjene ili bi došlo do sporova oko novca i droge, osumnjičenici su navodno pribjegavali brutalnom nasilju protiv članova skupine i njihovih obitelji.

Istražitelji su mrežu povezali s više pucnjava, ubojstava, pokušaja ubojstava te otmicom jednog njezina člana. U napadima su korištene i eksplozivne naprave, uključujući ručne granate. Otkriven je i pokušaj ubojstva u Španjolskoj.

Nasilje je, prema istražiteljima, služilo za kažnjavanje odgovornih za izgubljene pošiljke, naplatu dugova i održavanje kontrole nad kriminalnim poslovima. Među osumnjičenicima su državljani Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Bugarske, Turske i Nizozemske.

Drogu skrivali među legalnim pošiljkama

Kriminalna mreža koristila je šifrirane komunikacijske platforme SKY ECC i CryptCom kako bi organizirala krijumčarenje i prikrila aktivnosti od policije.

Za prijevoz droge angažirani su vozači, uglavnom iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Bugarske, koji su kamionima, kombijima i osobnim automobilima prevozili narkotike zajedno s legalnom robom. Kokain, kanabis, amfetamini, MDMA i metamfetamin prevoženi su iz Belgije, Nizozemske i Španjolske u druge europske države.

Legalne isporuke pritom su služile kao paravan za krijumčarenje, ali i kao dodatni izvor prihoda kojim su smanjivani troškovi prijevoza.

EUROPOL
EUROPOL

Od veljače 2022. do rujna 2026. policija je u sklopu istrage zaplijenila 253 kilograma kokaina, 404 kilograma kanabisa, 18,8 kilograma metamfetamina i 825 grama MDMA-e. Zaplijenjeno je i 550 litara anhidrida octene kiseline, kemikalije koja se može koristiti u proizvodnji droga, te automatsko oružje s prigušivačem, streljivo i nekoliko pištolja.

Međutim, analizom šifrirane komunikacije istražitelji su utvrdili da su razmjeri kriminalnih aktivnosti bili znatno veći od količina zaplijenjene droge. Na temelju prikupljenih dokaza osumnjičenike se povezuje s dodatnim krijumčarenjem približno 2,5 tona kanabisa, 474 kilograma kokaina, 104 kilograma heroina, 30 kilograma amfetamina, 11,6 kilograma MDMA-e te manjih količina ketamina i hašiša.

Hrvatski istražitelj sudjelovao u koordinaciji operacije

Istražitelji su identificirali i transakcije povezane s 18.000 tableta ecstasyja, tisuću jedinica psihoaktivnih gljiva te 45 litara nafte namijenjene proizvodnji amfetamina.

U istrazi su sudjelovali predstavnici 22 zemlje, dok je Europol pružao analitičku i operativnu podršku te pomagao u koordinaciji nacionalnih policijskih službi.

Na dan završne akcije u Ljubljani je uspostavljen koordinacijski centar iz kojeg su uhićenja u različitim državama usklađivana u stvarnom vremenu.

U njegovu radu, uz stručnjaka Europola, sudjelovao je i hrvatski istražitelj, koji je pomagao u koordinaciji policijskih aktivnosti na terenu. U završnoj operaciji sudjelovale su slovenska policija, španjolska Civilna garda i hrvatska policija.

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droga europol oružje šverc droge šverc oružja

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