Kineziolog: Nisu nam potrebni sportski centri i šetnja je dobar put ka zdravlju

Svjetski je dan zdravlja, a ove godine obilježava se pod sloganom Zdravlje za sve. Kineziolog Danijel Domišljanović napominje da je pričati o zdravlju jedno, a poticati druge vlastitim primjerom je najvažnije te da odlazak u prirodu bez telefona može biti pun pogodak za početak brige o zdravijem načinu života.

“Zdrav način života podrazumijeva uravnoteženu prehranu, kretanje, neke sportske navike. Vraćamo se onome što smo zanemarili proteklih godina zbog ubrzanog načina života. Liječnici čovjeku pomognu i daju mu uputu što da napravi i gdje da se obrati ako treba pomoć, čime da se bavi, daje savjete, jer sve je dobro dok zdravlje nije narušeno”, ističe Domišljanović.

Prednosti vježbanja

Napominje kako se pomoć stručnjaka kineziologa ne treba sve dok liječnik pacijenta kojemu je potrebno vježbanje izričito ne uputi k njemu.

“Prednosti i koristi vježbanja su velike, od mentalne stabilnosti, sigurnosti pa do funkcionalne sposobnosti. Čovjek koji vježba lakše podnosi svoju dinamičku svakodnevicu, ne zapuše se kod nekih osnovnih aktivnosti poput hodanja, savladavanja stepenica, odlaska u trgovinu i slično. Svaka aktivnost koja postoji nosi jedan pozitivan utjecaj na zdravlje čovjeka. Nositi se sa stresom je lakše dok ste tjelesno spremni, cijeli organizam drugačije funkcionira kod osobe koja je tjelesno pripremljenija”, pojašnjava kineziolog za portal Drava.info.hr.

Napominje da je pričati o zdravlju jedno, a poticati druge vlastitim primjerom je najvažnije.

“Primjerice, može se otići u prirodu, povesti djecu sa sobom, izvesti ih u šetnju, na čisti zrak, ostaviti telefon kod kuće, prošetati, provoziti bicikl, raditi neke od osnovnih aktivnosti i to bi zapravo bio pun pogodak za početak brige o zdravijem načinu života. To ne moraju biti fitness centri, sportski tereni ili plivališta. Treba samo početi. Kvaliteta života će sigurno porasti jer činimo dobro za svoje zdravlje. Činimo li to i počnemo li od sebe samih, društvo će samo po sebi biti zdravije. Imat ćemo manji broj odlazaka liječniku, zdravstveni sustav će biti manje opterećen, a mi ćemo napraviti jednu veliku korist za sebe i svoj organizam”, zaključuje Domišljanović.

