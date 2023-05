Ove stvari nikad ne biste trebali raditi na prvom spoju

Podijeli :

Većina nas, ako ne i svi, doživjeli smo takozvani spoj iz pakla. Bili ste toliko uzbuđeni i na kraju se ispostavilo da je to bila noć koje se ne želiš sjećati. Dovraga, ne želite više vidjeti tog tipa, nikada!

S druge strane, upravo ste upoznali muškarca svojih snova i on je na kraju skupio malo hrabrosti i pozvao vas van. Tako ste uzbuđeni i jedva čekate vaš prvi spoj.

Tvoji su prijatelji predložili mnoge savjete, a ti možeš samo zamisliti kako će ta noć biti super, samo ti i on.

No, moramo vas podsjetiti na nekoliko stavri koje nikako ne biste trebali raditi tijekom prvog spoja, piše Msn.

1. Kašnjenje je krajnji ubojica raspoloženja

Nitko ne želi sjediti u restoranu s praznom stolicom nasuprot sebe i s konobarima koji prilaze stolu samo da bi im nekoliko puta rekli “Čekam svoju pratilju”.

To ostavlja loš okus u ustima i morat ćete preskočiti sve kako biste ga uvjerili da ste vrijedni vremena i truda.

Ako je to nešto izvan vaše kontrole, pobrinite se da on to zna. Kasni dolazak pokazuje nedostatak poštovanja prema njegovom i vašem vremenu. Nije važno koliko fantastično izgledate, on će se odjaviti i biti spreman za odlazak.

2. Omalovažavanje osoblja

Možda je to njihov posao, ali treba ih poštovati. Ako ste bezobrazni prema konobaru, potencijalni partner će steći loše mišljenej o vama što je prije moguće i tako ste izgubili potencijalnu vezu.

Koliko vas košta da budete ljubazni i puni razumijevanja? Ako ih gledate s prezirom, samo je pitanje vremena kada ćete isto učiniti njemu, barem će on tako misliti.

3. Ne pričajte o bivšima

Ovaj spoj se radi o vama i njemu, a ne o onome što se dogodilo u vašoj prethodnoj vezi. Ponijeti svu tu prtljagu je loš potez. Ako još uvijek imate neriješenih problema, riješite ih zasebno.

Vaš potencijalni partner nije vam savjetnik ili psiholog. Želi uživati ​​u vremenu s vama i znati više o vama. Nemojte učiniti to da se osjeća neugodno.

4. Nemojte se zalijepiti za svoj telefon

Ovo nije vrijeme da se slikate i objavljujete na Instagramu. To je spoj, a ne zabava ili seansa na društvenim mrežama. Ostavi to za kasnije. Osim toga, možda neće htjeti potencijalni partneri se možda neće htjeti fotografirati, barem ne još, pa budite obzirni. Osim ako nemate hitan slučaj – trebali ste mu to reći ranije – držite telefon podalje od vidokruga i neka bude utišan.

5. Ne dominirajte razgovorom

Budite dovoljno svjesni i dopustite mu da sudjeluje u razgovoru. Nepristojno je većinu vremena pričati. Shvatite da je to razgovor, a ne monolog. Možda bi umjesto toga radije sjedio kod kuće i uključi radio.

6. Neprikladan izbor odjeće

Posljednja stvar koju želite učiniti je biti nedovoljno ili previše odjevena. Pobrinite se da znate mjesto događaja i prilagodite svoju odjeću tome. Neprikladno odjevena osoba ubija raspoloženje i nije ugodno biti njenoj blizini.

7. Pazite na piće

Pravilo je da je pola čaše dovoljno za noć. Ako morate, nemojte ići dalje od čaše. Budite lagani jer se ne želite izgubiti i doći u situaciju da vas vodi kući dok govorite stvari koje ne biste smjeli govoriti. To vrijeme više nećete moći vratiti.

8. Bez previše dodira

Da, uzbuđeni ste, ali imajte na umu da je to tek prvi spoj. Još se ne poznajete dovoljno, zato ograničite količinu dodira. Također, trebate saznati koliko mu je ugodno u vašoj blizini.

