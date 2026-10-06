Kineska automobilska guma iznenadila na velikom testu: Nadmašila Goodyear i Bridgestone

Stručnjaci ADAC-a testirali su 16 modela zimskih guma dimenzije 185/65 R15, koja se koristi na brojnim manjim automobilima, među kojima je i Škoda Fabia. Gume su testirane na suhom i mokrom asfaltu te na snijegu i ledu, a u konačnu ocjenu uračunati su i očekivani vijek trajanja, trošenje, potrošnja goriva i drugi ekološki kriteriji.