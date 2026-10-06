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Kineska automobilska guma iznenadila na velikom testu: Nadmašila Goodyear i Bridgestone
Kada se objave rezultati velikih testova automobilskih guma, na vrhu ljestvice uglavnom se pojavljuju dobro poznata imena. Continental, Michelin, Goodyear ili Bridgestone godinama uživaju veliko povjerenje vozača, no ovogodišnji test njemačkog autokluba ADAC donio je prilično neočekivan rezultat.
Stručnjaci ADAC-a testirali su 16 modela zimskih guma dimenzije 185/65 R15, koja se koristi na brojnim manjim automobilima, među kojima je i Škoda Fabia. Gume su testirane na suhom i mokrom asfaltu te na snijegu i ledu, a u konačnu ocjenu uračunati su i očekivani vijek trajanja, trošenje, potrošnja goriva i drugi ekološki kriteriji.
Samo su dva modela uspjela dobiti ukupnu ocjenu „dobar“.
Najbolji rezultat ostvario je Continental WinterContact TS 870 s ocjenom 2,2. Na drugom mjestu našao se Michelin Alpin 7 s ocjenom 2,5. ADAC oba modela smatra uravnoteženim gumama koje pružaju dobre rezultate u različitim zimskim uvjetima.
Treće mjesto pripalo je modelu Hankook Winter i*cept RS3, koji je dobio ocjenu 3,1.
A onda je uslijedilo najveće iznenađenje.
Na četvrtom mjestu našao se Linglong Sport Master Winter. Guma kineskog proizvođača također je završila test s ukupnom ocjenom 3,1, identičnom onoj koju je dobio trećeplasirani Hankook. Ipak, zbog pojedinačnih rezultata i načina rangiranja završila je odmah iza njega.
Linglong je tako iza sebe ostavio nekoliko mnogo poznatijih i skupljih proizvođača.
Peto mjesto zauzeo je Optimo Winter Touring OW41 s ocjenom 3,2. Riječ je o brendu južnokorejskog Hankooka. Tek iza njega završio je Goodyear UltraGrip Performance 3 s ocjenom 3,3, dok je Bridgestone Blizzak LM 005 dobio 3,8. Istu ukupnu ocjenu kao Bridgestone dobili su Nokian Tyres Snowproof 2, Vredestein Wintrac i Barum Polaris 6.
Ipak, četvrto mjesto Linglonga ne znači da je ADAC ovu gumu ocijenio odličnom.
Sport Master Winter dobio je ukupnu ocjenu „zadovoljavajuće“. Na suhoj cesti stručnjaci su uočili nedostatke u preciznosti upravljanja i povratnim informacijama na upravljaču. Na mokrom kolniku također nije uspio dobiti ocjenu „dobar“, dok su na snijegu uočene slabosti pri upravljanju.
S druge strane, guma je ostvarila dobre rezultate pri kočenju na suhoj, mokroj i snijegom prekrivenoj podlozi. Posebno je zanimljivo da joj je na suhom, pri kočenju sa 100 km/h do potpunog zaustavljanja, trebalo 43,3 metra, što je bio najbolji rezultat među testiranim gumama u toj disciplini.
Slabija strana bila joj je i očekivana trajnost. ADAC procjenjuje da bi mogla prijeći oko 29.000 kilometara prije nego što dosegne zakonski propisanu minimalnu dubinu profila, dok su potrošnja goriva i masa gume također ocijenjeni tek prosječnima.
Još jedan detalj posebno je zanimljiv. Iako je Linglong kineska kompanija, ADAC navodi da je konkretni Sport Master Winter korišten tijekom testa proizveden upravo u Srbiji.
Rezultati pokazuju i da ime proizvođača samo po sebi ne mora jamčiti jednaku kvalitetu u svakoj dimenziji gume. ADAC smatra da proizvođači manjim dimenzijama, namijenjenima prije svega gradskim automobilima, ponekad ne posvećuju jednaku pozornost kao većim i profitabilnijim modelima.
Upravo se tu otvorio prostor za manje očekivane konkurente. Linglong nije uspio ugroziti Continental i Michelin na samom vrhu, ali činjenica da je završio ispred Goodyeara, Bridgestonea i Nokiana jedno je od najvećih iznenađenja ovogodišnjeg testa.
ADAC je, međutim, upozorio i na širu sliku: od 16 testiranih zimskih guma u ovoj dimenziji čak devet nije dobilo preporuku, što pokazuje da razlike među pojedinim modelima mogu biti vrlo velike.
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