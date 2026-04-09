Kada se stavljaju zimske gume

No, za svakoga tko se redovito vozi po autocestama, putuje u kontinentalnu Hrvatsku ili živi u područjima s pravom zimom, cjelogodišnje gume su kompromis koji može skupo koštati. One nisu ni ljetne ni zimske – u svakom segmentu nude nešto manje od specijalizirane gume. Na snijegu i ledu razlika u ponašanju između pravih zimskih i cjelogodišnjih guma može biti drastična. Osim toga, cjelogodišnje gume brže se troše jer su izložene ekstremnim temperaturama u oba smjera, pa ih je potrebno češće mijenjati. Što na prvi pogled izgleda kao ušteda, dugoročno može ispasti skuplji izbor.