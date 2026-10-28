Europska država uvodi ograničenje brzine od 80 km/h na autocesti?

Prijedlog uključuje privremeno ograničenje brzine od 80 km/h na švicarskim autocestama. Na upit lista Aargauer Zeitung, glasnogovornik Saveznog ureda za nacionalnu gospodarsku opskrbu pojasnio je da su ove jeseni održana interna savjetovanja radi pripreme za provedbu te mjere. Savezni ured za nacionalnu gospodarsku opskrbu ne navodi kolike se uštede goriva očekuju. Ako se nestašica pogorša, ovo bi se ograničenje moglo uvesti kako bi se smanjila potrošnja te uz korištenje obveznih zaliha, ublažili pritisci na opskrbu. Prije uvođenja ograničenja brzine na autocestama, država bi mogla pozvati javnost na štednju goriva. Prema mjerama predstavljenim na internetskoj stranici Saveznog ureda za nacionalnu gospodarsku opskrbu, to bi uključivalo poticanje zajedničkog korištenja automobila (carpooling) i korištenje javnog prijevoza, piše Revija HAK.