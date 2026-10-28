analiza izbora
Esmir Milavić: Lideri Studentske liste mogli bi otići do Budimpešte ili zvati Magyara...
Vanjskopolitički novinar Esmir Milavić s N1 BiH gostovao je kod naše Nine Kljenak u Novom danu, gdje je analizirao izbore u Izraelu i Srbiji, te najavio američke izbore za Kongres 3. studenog koje će N1 televizija pratiti u specijalnom, cjelonoćnom programu.
U ovom trenutku, kaže, nema jasnog pobjednika i nijedan blok samostalno ne može formirati vlast.
"Ono što moramo pojasniti jest da se u Izraelu ne gleda koja je najveća stranka, već se gleda blokovski, koji blok ima više ruku u parlamentu", rekao je i dodao da bi ovdje bila jasna situacija da bivši šef generalštaba odluči da želi u koaliciju s Arapima, onda bi imali dovoljno mjesta za jednu, kako kaže, solidnu vladu.
Milavić ističe da su Arapi ovdje pokazali jednu vrlo značajnu stvar: "Pokazali su Netanyahuu da ih ne može deligitimizirati u još većem broju i napravili su enormno dobar rezultat na ovim izborima. Sad će ta postizborna dinamika i kalkulacije biti izuzetno kompleksni", rekao je i dodao da će vjerojatno proći mjeseci dok se ne vidi može li jedan blok formirati vladu ili ćemo, kaže, vidjeti da će se parlamentarni izbori ponavljati svakih šest mjeseci do godine dana, bez jasnih pobjednika.
Ignoriranje Arapa, navodi, donosi jednu ustavnu krizu. "Arapi se ne bi nikad udružili s desnim blokom, odnosno blokom koji predvodi Netanyahu, zbog očitih razloga. Na drugoj strani, Eisenkot je tu malo mutan, nejasan oko svojih stavova i ideja oko svega što želi napraviti u sljedećem razdoblju. Čini mi se da je sam sebi vezao ruke", rekao je.
Arapi će, kaže, sami morati odlučiti što žele - podržati neku manjinsku vladu, a da ne budu u vladi, ili u potpunosti ne podržati ni jedne ni druge pa da se onda ide na nove izbore. Milaić kaže da je odnos prema Arapima kao prema "građanima drugog reda" prisutan već desetljećima u Izraelu te da je Netanyahu jučer pokušao delegitimizirati izjavama i objavama na društvenim mrežama. No, ovo je je njihov najbolji rezultat na izraelskim izborima.
"Morat će se nešto promijeniti i u jednom i u drugom bloku kad su u pitanju arapski birači. Jer, imati 16 mjesta u parlamentu nije nimalo bezazlen politički kapital koji arapski birači u ovom trenutku imaju", pojasnio je.
Nakon jučerašnjih izbora u Izraelu, Benjamin Netanyahu istaknuo je održavanje prijateljstva s Donaldom Trumpom, ali i "uklanjanja" Irana. "Obje izjave su čisto politikanstvo. On je mislio da će mu Trumpova podrška u svemu ovom pomoći, ali nije mu pomogla. Čak mu je možda u određenom elementu i odmogla. I možda je upravo radi te podrške ova dva bloka dobila nešto više glasova", rekao je.
Što se tiče Irana, u slučaju napada na Teheran u idućih nekoliko dana, Netanyahu računa da bi mogao reći da samo on može obraniti Izrael od napada i maknuti prijetnju koja postoji s izraelske strane. Također, navodi da se nada da će taj napad pokrenuti Trump, ali ističe da je sam Trump rekao da će pričekati rezultate izbora za Kongres 3. studenog.
"Jer, ako Demokrati dođu na vlast, za Trumpa će biti veliki problem nastaviti u ovom smjeru. Sve što Netanyahu u ovom trenutku govori je izborna i postizborna retorika kako bi uvjerio svoje biračko tijelo kako je on taj koji će biti kamen temeljac izraelske sigurnosti, i kako će to i ostati. Jer, on ako izgubi vlast on ide iza rešetaka zbog korupcije i to će biti veliki problem. A oni za koje je vjerovao da mu mogu pomoći iz njegovog bloka su toliko loše prošli i neće imati onoliko glasova koliko su očekivali", rekao je.
Komentirajući Trumpovu izjavu da čeka da vidi hoće li rezultati midtermsa biti pošteni, Milavić navodi da će oni biti pošteni i fer, samo ako pobjede Republikanci.
"Ako pobjede Demokrati reći će da su pokradeni, da se varalo, da su glasali mrtvi, nedržavljani, svi koji koji nemaju pravo… To je njegova standardna taktika", rekao je i dodao da kod Trumpa vlada potpuna nervoza jer zna da kandidati koje ima u svom taboru nisu dovoljno jaki, a birači u "njegovim" saveznim državama žestoko oštećeni onime što se događalo na terenu što se tiče cijena goriva i stanovanja.
"On u ovom trenutku pokušava uvjeriti birače da će pobjedom Demokrata živjeti još lošije nego žive sada pod njegovom vlašću. Jedan od glavnih argumenata je da je Biden kriv za sve, ali on već dvije godine nije na vlasti i sve što se trenutno događa je rezultat Trumpovog rada, odnosno nerada", rekao je i naglasio da neki Republikanci već okreću leđa Trumpu.
Kaže da su dosadašnje ankete potpuno na strani Demokrata, a Senat je još uvijek tu negdje. "Imamo i jedno iznenađenje - oko 12 posto birača već je glasalo i to je izuzetno zanimljiva vijest pogotovo jer je puno viša od prethodnih izbora", rekao je i dodao da se u prethodnih nekoliko izbora po svijetu pokazalo da je izlaznost puno veća nego su to ankete predviđale.
Trumpu će, ističe, najvažniji biti novac, kojeg mora imati kako bi vodio rat u Iranu i kako bi pomagao Izraelu. Smatra da će gotovo sigurno doći do istrage oko toga kako je došlo do rata u Iranu, ali i da ta istraga neće biti jedina. "U Trumpovom timu vlada panika", ponovio je.
Demokracija je, pogotovo kad se govori o SAD-u, kaže, u opasnosti. "A kad je Srbija u pitanju, jedan je čovjek bio dugo na vlasti i sve se vrtilo oko njega. I sad dobivamo drugu sliku, imamo fluidnu strukturu u kojem se naziru lideri. Ono što će biti problem Studentskoj listi jest kako doći do premijera i predsjednika Skupštine, ministara, kako se ponašati u budućnosti", rekao je.
Izazov za novu vlast u Srbiji, kaže, biti će i predsjednički izbori. "Tu su i državne institucije koje treba očistiti od režima Aleksandra Vučića. Nekako mi se čini da će Srbija proći kroz ono što posljednjih mjeseci prolazi Mađarska pod Magyarom. Čini mi se da bi lideri Studentske liste mogli otići do Budimpešte ili zvati Magyara da dođe u Beograd i da se konzultiraju oko toga kako je on krenuo u sve to. Jer, razlika između Vučićevog i Orbanovog režima nije velika", rekao je.
Siguran je da Studentska lista ima puno izazova pred sobom.
Navodi da će biti zanimljivo vidjeti kako će se profesori koji su na listi Studenata voditi s europsim političarima, putu prema Europskoj uniji, kao i odnosima u regiji
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