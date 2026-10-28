Esmir Milavić: Lideri Studentske liste mogli bi otići do Budimpešte ili zvati Magyara...

"Jer, ako Demokrati dođu na vlast, za Trumpa će biti veliki problem nastaviti u ovom smjeru. Sve što Netanyahu u ovom trenutku govori je izborna i postizborna retorika kako bi uvjerio svoje biračko tijelo kako je on taj koji će biti kamen temeljac izraelske sigurnosti, i kako će to i ostati. Jer, on ako izgubi vlast on ide iza rešetaka zbog korupcije i to će biti veliki problem. A oni za koje je vjerovao da mu mogu pomoći iz njegovog bloka su toliko loše prošli i neće imati onoliko glasova koliko su očekivali", rekao je.