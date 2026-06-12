Gdje je najstresnije voziti u Europi? Ovo su najproblematičnije ceste za vozače!

Kao primjer naveo je stariju dionicu autoceste A18 na granici s Njemačkom, gdje vozači odmah nakon ulaska u Poljsku mogu primijetiti izrazito glasnu buku guma pri velikim brzinama, koja se smanjuje tek nakon prelaska na dionice pod upravom drugih cestarskih službi. Prema njegovim riječima, takve nagle promjene u kvaliteti kolnika predstavljaju dodatni izazov za vozače.