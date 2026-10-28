Politički preokret u Srbiji: Uvjerljiva pobjeda studenata otkrila veliki problem za Bruxelles

Uvjerljiva pobjeda oporbene Studentske liste na izborima u nedjelju okončala je 12-godišnje razdoblje tijekom kojeg je Aleksandar Vučić bio ključni sugovornik Europske unije u Srbiji. Više od desetljeća svaki korak u pristupnom procesu Srbije, zemlje kandidatkinje za članstvo u EU-u, kao i trgovinski pregovori, morali su proći preko njega, piše Politico.